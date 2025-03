Diese rätselhafte Kreatur bewohnt das Meer rund um Mallorca

im Meer rund um Mallorca leben allerhand Fische, die nur die wenigsten kenne. Dazu gehören die sogenannten Seenadeln, die sich vor allem in Seegraswiesen wohlfühlen und mit den ebenfalls vor der Insel lebenden Seepferdchen verwandt sind. Jetzt hat das Palma-Aquarium zusammen mit der Marilles-Stiftung ein Projekt initiiert, das die bedrohten Kreaturen schützen soll.

Die Seenadeln sind nur schwer auszumachen, jedes Exemplar sieht in etwa wie ein schmales Blatt aus. Im Mittelmeer gibt es etwa elf bis 13 Unterarten von Seepferdchen und Seenadeln Exemplare von fünf bis sieben dieser Arten leben rund um die Balearen.

Einige Arten erreichen Längen von einem halben Meter

Im Rahmen des neuen Projektes sollen die Seenadeln im Palma Aquarium gezüchtet und später, wenn sie erwachsen sind, im Meer ausgesetzt werden. Die meisten dieser Wesen werden etwa 10 bis 40 Zentimeter lang. Einige Arten erreichen auch Längen von einem halben Meter. Die kleinsten Seenadeln gehörten zum „bargibanti-Artenkomplex“ der Seepferdchen und werden lediglich 1,35 (Denise-Zwergseepferdchen) bis 2,5 Zentimeter lang.

Seenadeln leben meist monogam in Paaren. Nach der Balz, die oft von Synchron- oder Hintereinanderschwimmen eingeleitet wird, übernehmen die Männchen die Eier vom Weibchen, um sie an der schwammartig veränderten Bauch- und Schwanzunterseite zu tragen. Bei den Seepferdchen haben die Männchen eine Bruttasche, in die das Weibchen die Eier legt.