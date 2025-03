Trickdiebe unterwegs! "Blumenfrau" reißt deutscher Urlauberin auf Mallorca 10.000-Euro-Kette vom Hals

Im Urlaubsort Cala Millor auf Mallorca hat die Polizei eine mutmaßliche Diebin festgenommen, die am vergangenen Freitag eine deutsche Urlauberin am Strand beklaut haben soll. Die Verdächtige soll sich der Frau zunächst mit einem Rosmarin-Sträußchen genähert haben – angeblich, um es zu verschenken oder zu verkaufen. Doch statt eines freundlichen Angebots folgte dreister Raub: Die Täterin riss der Touristin die wertvolle Halskette im Wert von 10.000 Euro vom Hals und entnahm ihr auch das Portemonnaie.

Die Bestohlene alarmierte umgehend die Polizei. Nach intensiver Fahndung gelang es den Beamten, die Verdächtige sowie einen mutmaßlichen Komplizen aufzuspüren und beide festzunehmen. Von der verschwundenen Kette fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Das bestätigte die Guardia Civil dem Mallorca Magazin.

Bekannte Betrugsmasche auf Mallorca

Der Vorfall reiht sich in eine bekannte Betrugsmasche ein, die auf Mallorca immer wieder auftaucht. Besonders an belebten Stränden und touristischen Hotspots sind sogenannte "Nelkenfrauen" unterwegs. Meist treten sie mit kleinen Blumensträußen an Urlauber heran – scheinbar harmlos. Sobald die Reisenden jedoch ihr Portemonnaie zücken, nutzen die Täterinnen den Moment und reißen Geldbörse oder Wertsachen an sich.

Die Polizei auf der Insel warnt immer wieder vor diesen Banden, die sich gezielt auf gutgläubige Touristen konzentrieren. Neben den "Nelkenfrauen" tauchen immer wieder neue Betrugsvarianten auf. So gaben sich Kriminelle in einem anderen Fall als Ladenverkäufer aus – mit dem Ergebnis, dass ein Mann seine Rolex verlor.

Cala Millor, an der Ostküste Mallorcas gelegen, gilt trotz solcher Vorfälle als beliebtes Urlaubsziel. Der lange, flach abfallende Sandstrand zieht vor allem Familien an. Zudem locken zahlreiche Freizeitangebote und Restaurants, die den Ort zu einem lebendigen Ferienparadies machen. Dennoch mahnt die Polizei zur Vorsicht – denn nicht alle, die Blumen anbieten, tun dies aus freundlichen Motiven