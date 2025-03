Heftiger Hagel auf Mallorca: Santanyí unter weißer Decke – Unwetter überrascht Autofahrer

Ein plötzlich einsetzender Hagelschauer hat am frühen Nachmittag den Südosten von Mallorca in eine winterliche Landschaft verwandelt. Besonders betroffen war die Gegend rund um Santanyí, wo Straßen, Dächer und Terrassen in kürzester Zeit von einer dichten Schicht aus Hagelkörnern bedeckt wurden.

Escola a Santanyí, desconec autor @AEMET_Baleares pic.twitter.com/zMurwGw6mF — METEO DE LES ILLES (@meteodelesilles) March 25, 2025 Hagel und Starkregen sorgen für Chaos Während Santanyí unter einer weißen Hageldecke versank, zog gleichzeitig über die Inselmitte Mallorcas ein heftiger Starkregen hinweg. Zahlreiche Autofahrer wurden von dem Unwetter überrascht. Die Kombination aus schlechter Sicht, rutschigen Straßen und Wasserlachen sorgte für erschwerte Bedingungen auf den Straßen und teilweise stockenden Verkehr. Alqueria Blanca @AEMET_Baleares pic.twitter.com/3DLIsflsAR — METEO DE LES ILLES (@meteodelesilles) March 25, 2025 In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich rasch zahlreiche Fotos und Videos der ungewöhnlichen Szenerie. Nutzer zeigten sich überrascht und fasziniert von dem seltenen Wetterphänomen. „Sieht aus, als hätte es geschneit", kommentierte ein User – ein Anblick, den man auf Mallorca im Frühling sonst nicht erwartet. Rekordregen in Spanien: März so nass wie nie Das Wetter bleibt auf Mallorca und in ganz Spanien weiterhin unbeständig. Seit Wochen sorgen Regen und Stürme im gesamten Land für chaotische Zustände. Meteorologen berichten, dass der März 2024 schon jetzt auf dem Weg ist, der regenreichste März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu werden. In vielen Regionen wurden bereits neue Niederschlagsrekorde verzeichnet – und eine stabile Wetterbesserung ist aktuell nicht in Sicht.