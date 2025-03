Ehefrau krankenhausreif geprügelt: Polizeibeamter auf Mallorca verhaftet

Auf Mallorca hat sich wohl erneut ein Fall von geschlechterspezifischer Gewalt ereignet. In Santanyí wird einem Polizeibeamten vorgeworfen, seine Ehefrau geschlagen zu haben. Die Verletzungen der Frau seien so schwer gewesen, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Wie die MM-Schwersterzeitung Ultima Hora berichtet, ist bereits ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet worden. Außerdem ist er derzeit vom Dienst beurlaubt.

Dem Bericht zufolge soll sich der Vorfall der häuslichen Gewalt in der vergangenen Woche ereignet haben. Die Frau wurde wegen eines angeblichen Sturzes behandelt. Sie hatte Prellungen im Gesicht und Verletzungen an den Rippen und am Rücken erlitten. Im Laufe der Untersuchungen erkannten die Ärzte, dass es sich nicht um einen Unfall handeln konnte. So kam ans Licht, dass die Frau in ihrem Zuhause in Porreres geschlagen worden war.

Polizist streitet Vorwürfe ab

Bei der Guardia Civil von Campos erstatte die Frau schließlich Anzeige gegen ihren Partner. Am Freitag ist ihr Mann, der bei der Lokalpolizei von Santanyí als Beamter tätig ist, dann verhaftet worden. Danach wurde der Polizist dem Gericht in Manacor vorgeführt. Laut dem Bericht soll er die Vorwürfe abgestritten haben. Unter Auflagen wurde er wieder auf freien Fuß gelassen.

Unter anderem ist gegen den Beamten eine einstweilige Verfügung ausgesprochen worden, während gegen ihn ermittelt wird. Von seiner Position als Polizist ist er beurlaubt worden, seine Dienstwaffe wurde ihm abgenommen.

Zwei Fälle in nur einer Woche

Auf Mallorca hatte sich erst in der vergangenen Woche ein Fall von geschlechterspezifischer Gewalt ereignet. Im Tramuntana-Dorf Puigpunyent hatte ein 82-jähriger Spanier seine 78 Jahre alte Frau erschossen. Zuvor soll er seine Partnerin jahrelang psychisch und physisch missbraucht haben. Der Mann sitzt nun im Gefängnis in Palma.