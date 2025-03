Neue Elektro-Kutschen auf dem Weg nach Mallorca: In diesem Dorf kommen sie als erstes zum Einsatz

Was zwei Jahre währte, wird in Kürze gut: An diesem Donnerstag wird das Rathaus von Alcúdia auf Mallorca die neuen Elektro-Kutschen vorstellen, die ab sofort die bisherigen Pferdekutschen ersetzen sollen. Die Fahrzeuge wurden in Valencia hergestellt und befinden sich derzeit auf der Reise nach Alcúdia. Sie sollen bereits ab der kommenden Tourismussaison ihren Betrieb aufnehmen.

Mit der Einführung ist Alcúdia die erste Gemeinde Spaniens, die zugelassene Elektro-Kutschen in ihr Mobilitätsangebot aufnimmt. Bis die Generaldirektion für Verkehr die Vehikel genehmigte, mussten die Hersteller der Kutschen viel Geduld aufbringen und administrative Arbeit leisten. Im Frühjahr änderte die Stadtverwaltung von Alcúdia die Vorschriften, um die Einführung der elektrischen Modelle zu ermöglichen. Die neuen Elektro-Kutschen werden neben einigen Pferdekutschen verkehren, da die Stadtverwaltung von Alcúdia nicht beabsichtigt, denjenigen Kutschfahrern, die nicht umsteigen wollen, die Konzession zu entziehen, sondern beide Systeme nebeneinander bestehen zu lassen. Für diejenigen, die sich für den Umstieg entscheiden, wird der Wechsel jedoch unumkehrbar sein, und sie werden nicht mehr zu den Pferdekutschen zurückkehren können. Neue Kutschen dürfen keine Werbung tragen Die neuen Modelle von Alcúdia haben das Design einer herkömmlichen Kutsche mit sechs Sitzen, fünf Passagieren und dem Fahrer. Sie sind weiß mit roten Sitzen und Rädern und dürfen keine Werbung tragen. Die Höchstgeschwindigkeit, mit der sie verkehren dürfen, beträgt 25 Kilometer pro Stunde und sie dürfen nur im Gemeindegebiet von Alcúdia verkehren. Die Fahrer haben sich aufgrund der immer strengeren Tierschutzvorschriften für den Umstieg auf Elektro-Kutschen entschieden. Vor einem Jahr, als die neuen Kutschen bestellt wurden, sagte der Sprecher der Kutschfahrer, die in Alcúdia und Playas de Muro arbeiten, dass die Gruppe mit der Änderung dieser Vorschriften und der Förderung dieser Vehikel durch die Stadtverwaltung von Alcúdia sehr zufrieden sei. Trotz der beträchtlichen Investitionen, die sie tätigen müssen, befürworten sie die Änderung, auch um nicht mehr von Touristen und Tierschützern kritisiert oder sogar beschimpft zu werden, weil sie Tiere für ihre Arbeit einsetzen.