Endlich wieder Strandwetter auf Mallorca: Ab diesem Datum wird es warm und sonnig

Regen, Regen, Regen – so weit das Auge reicht, und das nunmehr seit fast fünf Wochen. So nass wie in diesem Jahr ist der März auf Mallorca und in weiten Teilen Spaniens selten gewesen. Doch endlich lichtet sich das Grau, denn schon bald kommt der Frühling. T-Shirt-Wetter mit rund 20 Grad und viel Sonnenschein soll es laut der aktuellen Wetteraussichten zu Beginn der neuen Woche geben. Bis dahin müssen sich Residenten, Einheimische und Urlauber aber noch ein wenig gedulden.

Der Donnerstag ist erst einmal vielerorts trocken losgegangen. Über den Tag verteilt soll es aber, besonders am Nachmittag, noch einmal nass werden. Inselweit stehen vor allem Schauer laut der Aussichten von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst, auf dem Programm. Dazu werden folgende Topwerte erwartet: 18 Grad in Pollença, 18 Grad in Alcúdia und Palma de Mallorca und 17 Grad in Santanyí. Für Freitag ist eine ähnliche Wetterlage vorhergesagt. Wieder werden auf Mallorca zwischen 17 und 19 Grad erwartet, kurze Schauer oder gar Gewitter sind weiter möglich. Ähnliche Nachrichten Zelte mitten im Wald: So leben Obdachlose bei Wind und Wetter in Palma Mehr ähnliche Nachrichten Am Samstag könnte es schneien Das Wochenende wird zweigeteilt. Am Samstag sinkt zuerst die Schneefallgrenze erneut auf 1000 Meter, sodass es im Tramuntana-Gebirge durchaus noch einmal weiße Gipfel geben könnte. Dazu weht ein frischer Nordwind. Stellenweise können auch noch Gewitter oder kurze Schauer herunterkommen. Im Südwesten der Insel kann es trocken bleiben. Ab Sonntag wird sich die Wetterlage auf Mallorca langsam aber sicher stabilisieren. Laut Aemet wird es meistens trocken bleiben, dazu wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen bewegen sich weiter bei rund 18 Grad. Zum Beginn der neuen Woche wird es dann endlich frühlingshaft auf der Insel: Werte bis 21 Grad und wesentlich mehr Sonnenschein sind angesagt. Außergewöhnlich viel Regen In den vergangenen Wochen hat es nicht nur auf Mallorca, sondern auch auf dem spanischen Festland ungewöhnlich viel geregnet. Für viele Menschen – seien es Urlauber oder Residenten – bedeutete die Wetterlage weniger Leben im Freien. Andererseits haben die Niederschläge auch ihr Gutes, denn die Insel blüht auf und die Füllstände der Stauseen auf Mallorca haben sich spürbar erholt.