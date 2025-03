Rohrbruch: Luxus-Promenade auf Mallorca von stinkendem Abwasser überflutet

Die Fans des gehobenen Hafenflairs in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca sind am Mittwoch sehr verärgert worden. wegen eines Rohrbuhs drang gegen 19 Uhr übelriechendes Abwasser auf der Promenade mit den vielen Restaurants und Cafés an die Oberfläche. Mehrere Gastroterrassen wurden nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" überschwemmt.

Anwohner und Barbetreiber äußerten sich entsetzt über die Zustände: "Der Geruch ist unaushaltbar", äußerte einer. Das Abwasser floss ungehindert in das malerische Hafenbecken. Beamte der Lokalpolizei rückten schnell an und sperrten das Areal zum Teil ab. Der Wasserdruck war so groß, dass der Asphalt Schaden nahm.

Die landschaftliche Schönheit der Gegend begeistert viele

Die Promenade von Port d'Andratx gilt eine der feinsten Meilen der Insel. Wer dort in ein Restaurant geht, zahlt in der Regel recht viel. In Port d'Andratx fühlen sich vor allem deutsche Residenten und Urlauber wohl. Die landschaftliche Schönheit der Gegend schlägt viele in ihren Bann.

Abwasserrohre sind auf Mallorca an vielen Orten sehr alt und dementsprechend brüchig. Deswegen kommt es immer mal wieder zu Havarien. Das gilt eher weniger für die Hauptstadt Palma als für Orte wie etwa Manacor.