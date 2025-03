Anarchie auf Mallorca: Gemischtwarenladen verschenkt all seine Artikel und sorgt für Hysterie

Im Gewerbegebiet Son Castelló von Palma de Mallorca ist es am vergangenen Mittwoch zu Menschenaufläufen und einem großen Stau gekommen, weil ein dortiger Großhändler von Gemischtwaren seinen Bestand verschenkte. In dem Lager waren Kartons und Paletten auf dem Boden verstreut, stöberten zahlreiche Menschen durch die Produkte und auf der Zufahrtsstraße musste die Lokalpolizei den Verkehr regeln. "Es sah aus wie eine Art Zombie-Dämmerung kombiniert mit kollektiver Verwahrlosung", ironisierte ein Zeuge.

Die Nachricht über die kostenlosen Waren hatte sich schnell in den sozialen Netzwerken verbreitet. Zig Personen näherten sich über die Straße Gran Vía Asima der Hausnummer 5, wo sich das Lager befindet und verursachten einen großen Stau. Neben herkömmlichen Fahrzeugen befanden sich auch Lieferwagen in den Schlangen. Die Polizei wurde um 12.30 Uhr alarmiert.

Mitarbeiter des Gewerbegebiets kamen, um die Gelegenheit auf kostenfreie Haushaltswaren, Bekleidung und Kleinelektonik zu nutzen. "Wir haben von der Aktion auf Instagram erfahren. Wir gingen hin und es war eine Katastrophe, wir kamen zu spät. Wir haben nur ein paar Räucherstäbchen mitgenommen. Alles war zerstört", so ein Arbeiter aus der Gegend.

Menschen nahmen alles mit, was sie konnten

Diese Person erklärte, dass die Menschen, teilweise in Begleitung von Kindern, "hysterisch waren und alles mitnahmen, was sie konnten", während einige Gruppen ganze Kisten in Supermarktwagen und Lieferwagen organisiert mitgenommen hätten. Es habe sogar Momente der Spannung aufgrund eines Missverständnisses zwischen einigen der Anwesenden gegeben, aber im Allgemeinen "gingen die Leute ihren eigenen Weg".

Nach Angaben der Polizeibeamten scheint der Betrieb seine Pforten zu schließen und hat daher beschlossen, alle Produkte zu verschenken. Die Kunden, die in das Lagerhaus gekommen waren, identifizierten nur eine Frau, die hinter dem Tresen saß, als Verantwortliche des Ladens: "Sie hat alle reingelassen und gesagt, es sei nur für heute". Um 16.20 Uhr war das Gelände geschlossen und der Verkehr wieder normal.