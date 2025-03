Schmierereien am Kulturerbe: Graffiti verunstalten Palmas mittelalterliche Stadttor

Achtlos hingekritzelte Graffiti statt jahrhundertealter Stadtgeschichte: In der Calle Almudaina, einer der ältesten Straßen der Altstadt von Palma de Mallorca, haben Unbekannte Wände mit Farbschmierereien überzogen. Besonders brisant: Die Sprühereien rücken gefährlich nah an den mittelalterlichen Torbogen der einstigen Stadtmauer, dem Arc de l'Almudaina heran, ein bedeutendes Denkmal der mallorquinischen Hauptstadt. Die Verunstaltung sorgt für Empörung, denn die enge Gasse gehört zu den historisch wertvollsten Ecken der Stadt.

Zwischen Römern und Gotik – ein bedrohtes Erbe

Die Calle Almudaina folgt dem Grundriss einer alten römischen Straße und führt direkt zu einem der markantesten Bauwerke Palmas. Der Arc de l'Almudaina, ein Überbleibsel aus der maurischen und römischen Epoche der Stadt, ist eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten. Unweit davon befindet sich die zweite Stadtmauer Palmas aus gotischer Zeit, die einst den Eingang zur römischen Siedlung markierte. Doch statt historischer Würde prangen nun knallbunte Tags und Kritzeleien an den Wänden der Umgebung.

Verunstaltung trotz früherer Reinigungen

Die betroffenen Wände sind keine gewöhnlichen Fassaden, sondern Teil eines Gebiets mit hohem kulturhistorischem Wert. Schon in der Vergangenheit musste die Stadtverwaltung in der Gegend eingreifen, um Schmierereien zu entfernen. Doch die neuen Farbangriffe zeigen, dass Vandalismus ein wiederkehrendes Problem ist. Dabei gibt es in Palma offizielle Flächen für Straßenkunst, doch manche Sprayer scheint das vollkommen egal zu sein.

Empörung über mangelnden Respekt

Die zunehmende Beschädigung von Kulturerbestätten sorgt für Kritik. Einheimische und Denkmalschützer fordern mehr Schutzmaßnahmen, um das historische Zentrum vor weiteren Verunstaltungen zu bewahren. Schließlich zählt Palma mit seiner gut erhaltenen Altstadt zu den kulturellen Highlights der Balearen. „Es ist ein Unding, dass solche Orte nicht besser geschützt werden“, ärgert sich eine Anwohnerin, die regelmäßig durch die Calle Almudaina spaziert.

Stadtverwaltung gefordert

Obwohl bereits in der Vergangenheit Reinigungen durchgeführt wurden, scheint eine langfristige Lösung auszubleiben. Die Stadtverwaltung steht nun vor der Herausforderung, das historische Erbe besser zu bewahren und gleichzeitig Wege zu finden, um illegales Sprayen in der Altstadt einzudämmen. Der Arc de l'Almudaina hat Jahrhunderte überstanden – ob er auch der modernen Spraydose trotzen kann, bleibt abzuwarten.