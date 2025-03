Während darin eine Familie schlief: Mann wollte Haus auf Mallorca anzünden

Beamte der Nationalpolizei in Manacor auf Mallorca haben einen Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, versucht zu haben, ein Haus anzuzünden, während darin eine Familie schlief. Die Polizisten fanden an dem Haus mehrere Zündquellen, Spuren von Holzkohle an den Fensterläden und auf dem Boden vor der Tür sowie Anzeichen für die Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten zur Aufrechterhaltung eines Feuers. Neben dem genannten Vorsatz soll der Mann einem der Familienmitglieder mit dem Tode gedroht haben und es telefonisch belästigt haben.

Die Ermittlungen, die als Operation "FUM" bekannt sind, wurden von der Kriminalpolizei eingeleitet, nachdem im Januar eine Anzeige eingegangen war, in der eines der Opfer behauptete, dass jemand versucht hatte, sein Haus in der Nacht mit Brandbeschleunigern in Brand zu setzen.

Polizei setzte verschiedene Einheiten ein

Angesichts der Schwere des Sachverhalts begab sich ein Team der Kriminalpolizei und der wissenschaftlichen Polizei zu dem Haus, um eine Untersuchung durchzuführen und Beweise zu sammeln. Am Tatort fanden sie die erwähnten Objekte.

Im Laufe der Ermittlungen berichtete das Opfer des Weiteren von Drohungen per Telefonanruf, sowohl auf seinem Mobiltelefon als auch auf seinem Festnetzanschluss zu Hause. Der mutmaßliche Angreifer hatte unter Verwendung von Identitätsverschleierungssystemen Drohungen geäußert, die meisten davon in der Nacht. Darüber hinaus wurden mehrere Anrufe bei Kollegen am Arbeitsplatz des Opfers getätigt, bei denen dieses unter Druck gesetzt und falsche Behauptungen aufgestellt wurden. Die Polizeibeamten stuften die Handlungen als Mobbing ein.

Festgenommener ist der Polizei bekannt

Nach verschiedenen Schritten und einer umfassenden Analyse identifizierten die Ermittler einen Verdächtigen mit Wohnsitz in Manacor, der vorbestraft ist und eine klare Feindschaft zu dem Opfer hat. Er war bereits vor acht Jahren bei einem früheren Einsatz verhaftet worden.

Da es handfeste Beweise gab, die den Mann direkt mit den Taten in Verbindung brachten, nahm die Polizei ihn am vergangenen Mittwochmorgen fest. Es bestand die Gefahr, dass er seine Drohungen wahr machen würde. Der Festgenommene blieb auch am Donnerstag in Gewahrsam.