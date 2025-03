"Hoffe, dass er nicht lebend aus dem Gefängnis herauskommt": Jetzt redet die Witwe von ermordetem deutschen Residenten

Sarah M., die Witwe des auf Mallorca von einem Deutschen ermordeten Bundesbürgers José Miguel L., hat die 18-jährige Haftstrafe gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" bewertet. Zudem erzählte sie, wie sie den Prozess gegen Nigel L. das Gerichtsverfahren erlebte.

Wie fühlen Sie sich?

- Ich habe gemischte Gefühle. Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist und wir jetzt Frieden finden können, aber es ist auch sehr schmerzhaft, alles noch einmal zu erleben.

An diesem Donnerstag fand der Prozess statt. Was halten Sie von der 18-jährigen Haftstrafe, die der Mörder akzeptiert hat?

- Es ist sehr wenig, er hat entschieden, dass meine Kinder ohne Vater aufwachsen werden, und deshalb hoffe ich, dass er nie lebend aus dem Gefängnis kommt.

Wie haben Sie den Gerichtsprozess erlebt?

- Wir waren sehr überrascht, dass der Prozess so schnell zu Ende ging. Wir hatten jahrelang darauf gewartet, und jetzt ging alles so schnell... Das ist sehr überwältigend für mich.

Wie war José Miguel so?

- Er war sehr beliebt. Er hat sich nie verstellt und war immer ehrlich zu sich selbst. Das schätzte ich sehr an ihm. Die Leute hatten immer Spaß mit ihm und jeder genoss seine Gesellschaft. Er war nicht perfekt, wie jeder von uns. Aber er war ein guter Mensch und hatte ein gutes Herz. Er hat immer sein Bestes gegeben, und wir werden ihn immer in unseren Herzen behalten. Wir werden ihn nie vergessen.

Kannte Ihr Partner den Straftäter?

- Ich glaube schon, aber ich wusste nicht, wie ihre Beziehung aussah. Ich hatte noch nie von ihm gehört.

Warum hat er ihn umgebracht?

- Soweit ich weiß wegen lächerlicher 1200 Euro. Ich kenne auch nicht den genauen Grund, warum er ihm dieses Geld schuldete - und meiner Meinung nach ist das auch irrelevant, denn kein Geld der Welt sollte ein Grund für eine solche Tat sein!

Was hat der Verlust von José Miguel für Sie und Ihre beiden Kinder bedeutet?

- Es hat uns alle so plötzlich getroffen.... Für mich blieb die Welt stehen. Plötzlich war ich allein mit unseren Kindern. Ich wusste nicht, wie ich das alles alleine schaffen sollte. Er selbst sagte kurz vor seinem Tod, dass jetzt seine Zeit mit den Kindern gekommen sei. Denn sie sind schon in einem Alter, in dem man viel mit ihnen machen kann. Dank der Unterstützung seiner Freunde konnten wir hier auf Mallorca bleiben und ich kann meinen Kindern das Leben bieten, das wir beide für sie wollten.

- Wann bist du nach Mallorca gekommen und was hast du gemacht?

- José kam im Jahr 2011 auf die Insel. Zunächst arbeitete er in verschiedenen Nachtclubs an der Playa de Palma, bis er 2016 sein erstes Geschäft übernahm und sich damit hier niederließ.