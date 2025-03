Riesen-Lkw wollte durch enge Gasse von Mallorca-Dorf fahren. Steckengeblieben!

Ein schwerer Lastwagen ist am vergangenen Donnerstag in Randa auf Mallorca steckengeblieben. Der Fahrer wollte durch die engen Straßen des Dorfes steuern, als sein Fahrzeug in einer Kurve eingeklemmt wurde. Bei dem Manöver beschädigte der Lastwagen die Fassade eines Privathauses.

Beamte der Lokalpolizei und der Guardia Civil sowie die Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Algaida, Marga Fullana, und die Dorfvorsteherin von Randa, Francisca Salvà, begaben sich an den Ort des Geschehens. Nach einem mehr als einstündigen Manöver gelang es dem Lastwagen, abzusatteln und die Stadt zu verlassen. Der Fahrer behauptete, die Beschilderung, die die Durchfahrt Lastwagen in Randa verbietet, nicht gesehen zu haben. Der Inselrat von Mallroca hatte im November 2024 die Einfahrt von Bussen und anderen Verkehrsmitteln mit einer Länge von mehr als acht Metern durch Randa verboten, nachdem das Rathaus der zuständigen Gemeinde Algaida einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Speditionsunternehmen muss mit Konsequenzen rechnen Dorfvorsteherin Salvà erklärte, dass "sowohl die Guardia Civil im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den Straßenverkehr als auch die Gemeindeverwaltung eine Sanktion verhängen werden". Darüber hinaus plant das Rathaus, auch eine Klage gegen das Unternehmen einzureichen, damit dieses den durch den Unfall verursachten Schaden ersetzt. "Obwohl bereits eine Beschilderung vorhanden ist, werden wir diese sofort verstärken, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen", fügte Bürgermeisterin Fullana hinzu. Randa ist ein Dorf im mittleren Süden von Mallorca, das zur Gemeinde Algaida gehört. Es befindet sich am Fuß des Berges von Randa, auf dem das Kloster liegt, in das sich laut Überlieferung der mallorquinische Universalgelehrte Ramon Llull zurückgezogen und Erleuchtung erlangt haben soll. Von dem Gipfel aus bietet sich ein eindrucksvoller Blick auf die Ebene. Im Jahr 2023 zählte Randa 111 Einwohner.