Zehn-Meter-Wellen erwartet! Sturmwarnung fürs Wochenende herausgegeben

Gerade erst hat es so ausgesehen, als würde sich das Wetter auf Mallorca ein wenig bessern. Am Donnerstag schien vielerorts die Sonne und es war ein milder Tag. Doch jetzt hat der staatliche Wetterdienst Aemet die nächste Hiobsbotschaft verkündet: Das Wochenende soll auf der Insel sehr stürmisch werden. Deshalb gilt an einigen Küstenbereichen sogar Warnstufe Orange.

Am Samstag soll es besonders an den Küsten im Südosten sowie im Nordwesten extrem windig werden. Böen mit bis zu 70 km/h können für zehn Meter hohe Wellen sorgen, teilte Aemet mit. An den übrigen Küstenbereichen ist die Warnstufe Gelb herausgegeben worden, es wird vor Wellen bis vier Metern gewarnt. Losgehen soll es am Samstag um 12 Uhr, dauern soll der Sturm bis Sonntagmorgen.

28/03 00:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 00:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/3e4tPDEbUo https://t.co/XqgXIh2rju — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) March 27, 2025

Gleichzeitig kann es am Samstag auf Mallorca auch noch einmal Schauer und Gewitter geben. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter, in der Tramuntana sind weiße Gipfel durchaus möglich. Am Sonntag bessert sich die Wetterlage minimal, denn es wird trocken und sonnig sein. Dennoch soll es laut der aktuellen Aussichten bis in den Sonntagabend sehr stürmisch bleiben. Teilweise hält Aemet die Sturmwarnungen bis Sonntag um 18 Uhr aufrecht.

Sobald der Sturm abgezogen ist, wird sich die Wetterlage auf Mallorca endlich ein wenig stabilisieren. Für den Beginn der neuen Woche sind viel Sonnenschein und angenehme Werte vorhergesagt. Am Montag könnte die 20-Grad-Marke geknackt werden, am Dienstag sind sogar rund 22 Grad möglich.

So schützen Sie sich bei Stürmen auf Mallorca

Bei Sturmwarnungen, vor allem an den Küsten, sollte man auf Strandspaziergänge verzichten und besonders an Promenaden vorsichtig sein. Auch Wälder gilt es auf Mallorca an diesen Tagen zu vermeiden. Zuhause sollte man Objekte, die umfallen oder weggeweht werden könnten, sichern. Dazu zählen im Garten beispielsweise Sonnenschirme und Blumentöpfe. Auch das Baden im Meer kann lebensgefährlich sein. Es könnte auch Beeinträchtigungen im Flugverkehr geben.