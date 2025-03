Iberia-Kapitän dreht nach wenigen Minuten über Mallorca um

Ein Iberia-Express-Flug von Palma de Mallorca ist am Freitagnachmittag kurz nach dem Start aufgrund eines technischen Problems wieder zum Flughafen Son Sant Joan zurückgekehrt. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, war davon der Flug IB1668 betroffen, der planmäßig um 17.45 Uhr von Palma in Richtung Madrid abheben sollte.

Nach Informationen von Augenzeugen entschied sich der Pilot, die Maschine wenige Minuten nach dem Abheben wieder zu landen. Wie auf Aufzeichnungen der Flugsicherung zu sehen ist, hatte der Kapitän im Bereich der Felseninsel Dragonera etliche Runden in der Luft gedreht, ehe er schließlich wieder den Flughafen in Palma ansteuerte. Die genauen Umstände des technischen Defekts sind derzeit noch unklar.

Passagiere berichteten nach der unplanmäßigen Landung in Palma von einer "spürbaren Unruhe" an Bord, da sie über die Hintergründe der Manövers im Dunkeln gelassen wurden. Bei Redaktionsschluss war die Maschine nach dem geplanten Abflugtermin noch am Boden. Flughafenmitarbeiter und Fluggesellschaft äußerten sich bislang nicht detailliert zu den Gründen der Notlandung.

Vonseiten der Behörden hieß es zunächst lediglich, dass die Flugsicherheit zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Derartige Vorsichtsmaßnahmen seien im Luftverkehr üblich, wenn Piloten Unregelmäßigkeiten während des Starts feststellten.