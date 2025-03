Wie ein Biss des Mondes: Mallorca beobachtet partielle Sonnenfinsternis

Am Samstag biss der Mond kräftig in die Sonne. Diese partielle Sonnenfinsternis war in ganz Spanien sichtbar. Sie dauerte knapp vier Stunden. Die maximale Verdunkelung erreichte Mallorca um 11.40 Uhr. Auf der Insel strömten viele Menschen auf die Straßen, um das Naturschauspiel zu erleben. Es eröffnete eine historische Serie von Sonnenfinsternissen, die auch in Spanien zu sehen sein werden. Seit über hundert Jahren gab es kein vergleichbares Ereignis.

Die Bedingungen für die Beobachtung waren ideal: Die Sonne stand am Morgen hoch am Himmel, der starke Wind fegte die Wolken fort, und nichts trübte die Sicht. Die Insel bereitete sich Tage zuvor vor. Zwei öffentliche Beobachtungspunkte standen zur Verfügung. Die Stiftung des Instituts für Astronomie und Astronautik von Mallorca (FIAAM) organisierte eine Veranstaltung in der Quarter General Luque in Inca. Dort standen mehrere robotische Weitfeldteleskope bereit. Mehr als 400 Menschen, darunter viele Kinder, kamen zwischen 10 und 13 Uhr, um die Finsternis durch professionelle Teleskope zu betrachten. Auch der Beobachtungspunkt der astronomischen Vereinigung AstroMallorca zog viele Besucher an. Mit Unterstützung der Hafenbehörde der Balearen fand die Veranstaltung an der Alten Mole in Palma statt. Über 15 Teleskope mit sicherer Sonnenbeobachtungsausrüstung standen für die neugierigen Blicke bereit. Zusätzlich verteilte die Vereinigung Spezialbrillen, damit die Besucher die Finsternis gefahrlos verfolgen konnten. Menschen jeden Alters nahmen an der Aktivität teil.

Wie angebissen: So sah die partielle Sonnenfinsternis durchs Spezialteleskop aus.

In diesem Jahr steht außerdem eine totale Mondfinsternis bevor, die am 7. September in weiten Teilen der Welt sichtbar sein wird. Am 21. September folgt eine weitere partielle Sonnenfinsternis, die jedoch nur im Pazifik und in der Antarktis zu sehen ist. Die gute Nachricht: Spanien wird später zwei totale Sonnenfinsternisse erleben. Die erste findet am 12. August 2026 statt – es ist die erste seit 1905, die in Spanien sichtbar ist. Die zweite folgt am 2. August 2027, jedoch nur im Süden Andalusiens sowie in Ceuta und Melilla. Am 26. Januar 2028 schließt eine ringförmige Sonnenfinsternis die Serie ab. Eine solche Dreierfolge wird erst 2101 wiederkehren.

Totale Sonnenfinsternisse sind ein beeindruckendes Schauspiel: Der Himmel verdunkelt sich schlagartig, und die Temperatur fällt spürbar. Eine Sonnenfinsternis passiert, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert. Der Mond verdeckt dann die Sonne teilweise oder ganz, so wie wenn man seine Hand vor eine Lampe hält. Bei einer totalen Sonnenfinsternis steht der Mond genau zwischen Erde und Sonne. Dann wird es für kurze Zeit dunkel, fast wie in der Nacht. Das passiert, weil der Mond die gesamte Sonnenscheibe verdeckt. Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, wie der auf Mallorca beobachteten, schiebt sich der Mond nur teilweise vor die Sonne. Dann sieht es aus, als hätte jemand einen Bissen aus der Sonne genommen.