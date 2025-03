Unberührte Natur auf Mallorca: Königsfamilie aus Kuwait verkauft Balearen-Regierung Landgüter für 3,4 Millionen Euro

Die Balearen-Regierung auf Mallorca hat von der kuwaitischen Königsfamilie einige der letzten unberührten Landgüter auf der Insel gekauft. Es handelt sich um drei Ländereien im Nordosten von Mallorca, in den Gemeinden Artà und Capdepera. Die Transaktion belauft sich auf 3,4 Millionen Euro. Die Landgüter heißen Son Jaume ll, Cala Torta und Es Pins Campaners.

Bereits in der zurückliegenden Woche hatte die Regierung den Kauf der Länderein vom Unternehmen Cala Cristal SL unterzeichnet, aber die Überweisung über den genannten Betrag wurde erst vor wenigen Tagen getätigt. Die Gesellschaft Cala Cristal SL wird von der Tochter des Emirs von Kuwait verwaltet, der in den 1960er Jahren nach Mallorca kam.

Der kuwaitische Emir und Millionär Mubarak Abdul Azif Al Hassawi war Mitglied des kuwaitischen Parlaments und leitete den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Er besitzt einen der größten Wohn- und Geschäftskomplexe in Kuwait und hat Gebäude und Hotels in Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und im Libanon. Mubarak Abdul Azif Al Hassawis Investitionen haben sich auf Spanien ausgeweitet, mit bedeutenden Beteiligungen auf Mallorca und in Madrid, sowie auf Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland und die USA. In Deutschland hat er ein Schloss mit einer großen Grünfläche von 55.000 Quadratmetern gekauft. Es ist geplant, das Schloss zu einem Fünf-Sterne-Hotel und Spa zu renovieren.

Die drei von der Balearen-Regierung gekauften Landgüter liegen im Nordosten von Mallorca.

Mubarak Abdul Azif Al Hassawi begann in den 1960er Jahren, auf dem Höhepunkt der touristischen und urbanen Entwicklung der Insel im Rahmen der so genannten "Balearisierung", auf Mallorca zu investieren. Die Millionärsfamilie begann mit dem Kauf von Landgütern von großem ökologischem und vermögensrechtlichem Wert. Neben denen, die jetzt an die Regierung verkauft wurden, gehörte ihr bis vor einem Jahr auch eines der emblematischsten Anwesen im Süden Mallorcas, Capocorb. Aktuell ist Cala Cristal SL noch im Besitz eines weiteren großen Landguts: Ses Planes in Calvià.

Die Verwandten des Emirs von Kuwait kamen in den 60er Jahren nach Mallorca und begannen, privilegierte Landgüter am Strand zu erwerben, um sie für den Tourismus zu nutzen. Keines der drei großen Anwesen, Son Jaume II, Capocorb und Ses Planes, wurde jemals erschlossen, da die Verabschiedung des Gesetzes über Naturräume all diese Ländereien als Naturgebiete von besonderem Interesse schützte, die höchstmögliche Schutzstufe.

Komplett neue Stadt war geplant

Zuvor hatte es einen umstrittenen Versuch gegeben, Capocorb zu erschließen, wo sich neben dem einzigartigen Naturwert auch eine wichtige talayotische Stätte befindet. Das Projekt umfasste den Bau einer Makro-Urbanisation mit 962 Villen, Wohnblöcken, Hotels und Geschäftsgebäuden auf einer Fläche von 445 Hektar mit 3800 Metern Küstenlinie. Der gesamte Komplex an sich bedeutete den Bau einer neuen Stadt auf Mallorca mit mehr als 12.000 Einwohnern.

Das Gebiet wurde 1991 durch das Gesetz über Naturräume geschützt, aber der Schutz wurde durch Vereinbarungen der Stadtverwaltung von Llucmajor beeinträchtigt, was zu mehreren Gerichtsverfahren führte, bis der Oberste Gerichtshof 1999 entschied, dass der Schutz korrekt war. Dies bewahrte die Regierung davor, mehr als 70 Millionen Euro an Entschädigung an die kuwaitische Familie zu zahlen.