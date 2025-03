Die populäre Mayonnaise-Sauce kommt ursprünglich aus Menorca, Nachbarinsel von Mallorca. Das geht aus einem Rezeptbuch aus dem 18. Jahrhundert hervor, dessen Erwähnung der Mischung aus Öl, Eigelb und Essig oder Zitronensaft als die älteste bisher gefundene gilt. Darin taucht die Sauce unter dem Namen "rohe Fischsauce" auf. Wegen eines Druckfehlers wurde die Mayonnaise später Frankreich zugeschrieben.

Bei dem Rezeptbuch handelt es sich um das Manuskript "Receptari Caules. Cuina menorquina del segle XVIII". Es ist das zehnte einer Sammlung von Rezeptbüchern, die gemeinsam vom Restaurant 7 Portes und dem Verlag Barcino mit Unterstützung der Caixa-Stiftung herausgegeben wird, und enthält 251 Rezepte mit allen möglichen Zutaten, von Fleisch und Fisch bis hin zu raffinierten Gerichten für Bankette der High Society. Aus dem Rezeptbuch geht hervor, dass die Sauce, die zu Fisch, Eintopf und weißem Fleisch gereicht wurde, jene Zubereitung war, die sich später in Frankreich unter dem Namen "poulet mayonnaise" verbreitete.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Hauptstadt von Menorca Mahón heißt und dass das entsprechende Adjektiv, "mahonesa", dem Namen, unter dem die Mayonnaise heute bekannt ist, sehr ähnelt. Francesc Solé Parellada, der Präsident von 7 Portes und Direktor der Rezeptebücher-Sammlung, erklärte, die Verwechslung sei entstanden, weil ein Drucker zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich "die Ausrichtung des Feldes mit dem Buchstaben 'h' für mahonesa umkehrte und daraus das 'y' für Mayonnaise wurde".

Für jedermann zugängliche wissenschaftlich fundierte Texte

Die Sammlung "7 Portes de Recetaris Històrics de Cuina Catalana" ist nach Angaben ihrer Initiatoren "weltweit einzigartig" und soll dazu beitragen, die Erforschung der Wurzeln der gastronomischen Kultur und die Grundlagen ihrer Innovationsfähigkeit zu verbreiten. Diese Forschung zeigt, wie sich die Küche des katalanischen Sprachraums im Laufe von sieben Jahrhunderten entwickelt hat, und zielt darauf ab, wissenschaftlich fundierte Texte für jedermann zugänglich zu machen.

Nach Angaben von Forscher Joan Pons Alzina wurde das Rezeptbuch, das die Mayonnaise erstmals erwähnte, in einem wohlhabenden Haus in Mahón Ende des 18. Jahrhunderts genutzt. Laut Pons ist das Rezeptbuch "ein wichtiges Werk, um die Entwicklung der Inselküche zu verstehen, denn es zeigt, was in den Häusern der menorquinischen Bourgeoisie gegessen wurde, eine Küche, die ihre Wurzeln in der Volks- und Klosterküche bewahrte, aber auch einen starken Einfluss der sich europäisierenden Eliten der damaligen Zeit aufwies".