Der letzte Sonntag im März bringt auf Mallorca eine bedeutende Änderung in der Zeiteinteilung mit sich. In den frühen Morgenstunden des 30. März sind die Uhren um eine Stunde vorgestellt worden, wodurch sich die Art und Weise, wie Einwohner und Besucher den Tag erleben, ändert. Diese Umstellung wird als Sommerzeit bezeichnet und soll dazu dienen, die Sonneneinstrahlung in den wärmeren Monaten des Jahres optimal zu nutzen.

Die unmittelbare Auswirkung auf der Lieblingsinsel der Deutschen ist deutlich spürbar. An diesem letzten Märzwochenende erscheint die Sonne um 07:37 Uhr zum ersten Mal und geht um 20:11 Uhr über den Horizont. Im Laufe des Frühlings nimmt die Tageslichtlänge allmählich zu. Mit jedem Sonnenauf- und -untergang bekommen die Menschen auf Mallorca ein oder zwei Minuten mehr Tageslicht. Auf Plattformen wie sunrise-and-sunset.com ist herauszufinden, dass die Mallorquiner und Urlauber Ende April den ersten Sonnenstrahl um 06:51 Uhr sehen werden, während die Dunkelheit erst um 20:42 Uhr über die Insel hereinbrechen wird. Dieses Phänomen verstärkt sich Ende Mai noch weiter, wenn der Tag um 06:27 Uhr beginnt und um 21:07 Uhr endet. Der längste Tag des Jahres in Bezug auf das Tageslicht wird am 21. Juni erreicht. Im Osten geht die Sonne auf: Mallorca priviligiert Der geografische Standort spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung der Zeitumstellung. Da die Sonne im Osten aufgeht, ist an der spanischen Mittelmeerküste, zu der auch Mallorca gehört, das Tageslicht früher da als in anderen, westlicheren Regionen des Landes. Diese Diskrepanz führt dazu, dass die Bewohner der verschiedenen Gebiete das Tageslicht unterschiedlich erleben. Die Möglichkeit, einen längeren Nachmittag zu genießen, ist ein Aspekt, auf den sich viele Menschen in Spanien freuen. Diese Dynamik des zunehmenden Tageslichts harmoniert mehr mit den Routinen und Aktivitäten der Spanier und erlaubt es ihnen, um das Beste aus der Frühlings- und Sommersaison zu machen. Dieser Zustand hält an, bis am 26. Oktober die Uhren wieder eine Stunde zurückgestellt werden.