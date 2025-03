Schon wieder alles blau: Nächste Quallen-Invasion an Luxushafen auf Mallorca

An diesem Wochenende konnte an den Stränden Mallorcas gleich zweimal ein besonderes Phänomen beobachtet werden. Erneut sind massenhaft blaue Segelquallen angespült worden, dieses Mal am Sonntag in Port d'Andratx im Südwesten der Insel. Erst am Samstagmorgen wurde die Quallen-Invasion aus dem beliebten Urlaubsort Port de Sóller gemeldet.

Das Naturschauspiel zog am Sonntag in Port d’Andratx viele Schaulustige an, die die blau gefärbten Hafen, den übersähten Sand sowie das Wasser fotografierten, aber die Segelquallen auch anfassten. Viele Einheimische, aber auch deutsche Residenten und Urlauber nutzen das schöne Wetter und flanierten in der Sonne. Die meisten von ihnen waren von den abertausenden Quallen überrascht. In den vergangenen Wochen wurden die Tierchen immer wieder an die Strände der Insel gespült, Anfang März unter anderem auch in Cala Millor.

Unzählige Segelbootquallen sind dieses Mal in Port d'Andratx angespült worden. Foto: Michel's

Die Segelquallen, die auf Mallorca als "Barquetes de Sant Pere" (Boote des Heiligen Petrus) bekannt sind, treten zu dieser Jahreszeit regelmäßig auf. Wenn sie jedoch in großer Anzahl vorkommen, kann das Probleme verursachen. Werden sie nicht rechtzeitig entfernt, beginnen sie zu verfaulen, was unangenehme Gerüche erzeugt und Insekten anzieht. Auch an der Ostküste Mallorcas hatten Anwohner und Badegäste schon über eine enorme Geruchsbelästigung geklagt.

Tatsächlich handelt es sich bei den Segelquallen um Kolonien von Polypen. Ähnlich wie größere Quallen besitzen sie Nesselfäden, doch ihre Nesselzellen sind zu schwach, um die menschliche Haut zu durchdringen. Daher stellen sie für Menschen keine Gefahr dar.

Ihren Namen verdanken diese Meeresbewohner ihrer besonderen Form. Auf ihrem Rücken tragen sie eine Art Segel, mit dem sie nicht nur von Meeresströmungen erfasst, sondern auch vom Wind über die Wasseroberfläche getrieben werden. Dadurch bewegen sie sich wie kleine Boote über das Meer – was den Vergleich mit den Booten des Heiligen Petrus erklärt.