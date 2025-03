Fast 13 Meter hoch! Riesenwelle im Balearen-Meer gemessen

Der Sturm hat am vergangenen Wochenende auf Mallorca und den Nachbarinseln deutliche Spuren hinterlassen. Am Sonntag ist vor Menorca eine Welle mit einer Höhe von 12,63 Metern erfasst worden. Das teilten die offizielle Hafenbehörde sowie der staatliche Wetterdienst Aemet mit. Gemessen worden ist die "Riesenwelle" von einer Boje vor der Stadt Insel-Hauptstadt Maó.

Im Osten Mallorcas ist indes mit 106 Kilometern pro Stunde in Capdepera die schnellste Böe des Wochenendes verzeichnet worden. Auf allen Baleareninseln war es am Wochenende sehr stürmisch gewesen, auf Mallorca sind mittlerweile aber alle Warnstufen wieder aufgehoben worden. Für Menorca gilt hingegen auch am Montag noch Warnstufe Orange, vor allem an den Küstenbereichen.

So hoch werden die Wellen im Mittelmeer

Die Wellenhöhe im Mittelmeer vor Mallorca hängt von verschiedenen Faktoren wie Windstärke, Windrichtung und Wetterlage ab. Bei ruhigem Wetter sind die Wellen meist unter einem Meter hoch. Bei stärkerem Wind können sie zwischen zwei und vier Metern erreichen.

Während eines Sturms können die Wellen im Meer rund um Mallorca fünf bis sieben Meter erreichen. Die höchsten jemals im Balearen-Meer gemessenen Wellen traten während des Sturmtiefs Gloria im Januar 2020 auf. Damals registrierte eine Messboje Wellenhöhen von bis zu 14,2 Metern.