Drogen auf Mallorca: Polizei findet in Bilderbuch-Bergdorf ein Kilo Kokain

Drogenfund im Paradies: Eine Streife der Lokalpolizei des Vorzeige-Dorfes Valldemossa auf Mallorca hat am Eingang der Wohnsiedlung George Sand ein Paket mit einem Kilo Kokain gefunden. Der Fund erfolgte am zurückliegenden Sonntagmorgen um 10.37 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten führten Kontrollen in der Stadt und in den Wohnsiedlungen durch und entdeckten das Rauschgift auf der Straße, neben einer Bodenschwelle. In der Nähe befand sich keine Person. Die Polizei geht unter anderem davon aus, dass die Person, die das Rauschgift bei sich trug, es fallen gelassen hatte oder dass sie es konsumieren wollte und beim Anblick der Beamten flüchtete.

Die Lokalpolizei von Valldemossa wird zusammen mit der Guardia Civil eine Untersuchung einleiten, um den Besitzer der Droge zu ermitteln und festzunehmen. Das Paket würde nach den letzten Berechnungen des Innenministeriums auf dem Markt einen Wert von etwa 30.000 Euro erreichen.

Das Herz des Tramuntana-Gebirges

Valldemossa, nur 17 Kilometer von Palma entfernt, ist eine kleine Gemeinde im Tramuntana-Gebirge mit etwas mehr als zweitausend Einwohnern. Das Dorf wurde von der UNESCO als Teil des Weltkulturerbes in der Kategorie Kulturlandschaft anerkannt.

Zu Valldemossas Schätzen gehört ein im 14. Jahrhundert erbautes Kloster, das dem spanischen Königshaus sowie dem Komponisten Frederic Chopin und der Schriftstellerin George Sand als Wohnsitz diente. Von Valldemossa aus öffnen sich die Türen zu zahlreichen Wanderwegen, wie der Trockensteinwanderweg GR-221, der sich durch die Tramuntana schlängelt, und zu dem emblematischen Erzherzogspfad, der von Erzherzog Lluis Salvador von Österreich entworfen wurde.