Straßenprostitution in Palma: Hier entsteht ein neues Rotlichtviertel

Eine der Prostituierten in der Calle Manacor in Palma | Fernando Fernández

Die Nächte in der Calle Manacor in Palma de Mallorca sind seit ein paar Wochen selten ruhig, vor allem in dem Abschnitt zwischen Joan Alcover und den Avenidas. Auf beiden Seiten der Straße ist die Anwesenheit von Frauen, die als Prostituierte arbeiten, mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Einige von ihnen sind einzeln, andere in Gruppen unterwegs, auf der Suche nach potenziellen Kunden, die diese Gegend offenbar als neuen Ort entdeckt haben, um hier sexuelle Dienstleistungen von Frauen zu bekommen, von denen einige aus Ländern südlich der Sahara, andere aus Lateinamerika und einige aus Spanien stammen und deren Anwesenheit in den frühen Morgenstunden besondere Aufmerksamkeit erregt.