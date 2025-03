Alles wird modernisiert: Deutscher Besitzer verkauft berühmten Safari-Zoo von Cala Millor

Der bekannte und auch umstrittene Safarizoo von Sa Coma wechselt den Besitzer. Im Januar dieses Jahres hat die Gruppe Rain Forest, Eigentümerin des Bioparc Valencia, das Unternehmen und auch das Grundstück, auf dem sich der Zoo in der Gemeinde Sant Llorenç befindet, den deutschen eigentümern abgekauft. Das mit spanischem Kapital ausgestattete Unternehmen will aus dem Safari-Zoo ein Zentrum machen, das „ein Bezugspunkt für die Sensibilisierung, die Verbreitung, die Erhaltung und die Freizeitgestaltung in der Umwelt ist, basierend auf all unseren Erfahrungen der letzten 20 Jahre“, so die neuen Eigentümer.

Inzwischen wurde damit begonnen, die ersten Maßnahmen zur Anpassung des Geheges durchzuführen. Es handelt sich nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" um Konservierungs- und Reinigungsarbeiten. Wie in den Zoos von Fuengirola und Valencia wollen die neuen Eigentümer den Übergang „von Gehegen mit einer völlig veralteten Zoobasis zu dem avantgardistischen Konzept von Bioparc als Life Parks" vollziehen. Die Tiere werden behalten „Unsere Projekte sind Tierschutzzentren des 21. Jahrhunderts, eine neue Art des Freizeitverständnisses, eine 'Freizeit mit Sinn'", fügen sie hinzu und erinnern daran, wie wichtig es ist, die Gesellschaft für den Schutz von Natur und Umwelt zu sensibilisieren. Nach den Angaben der neuen Eigentümer bleibt die derzeitige Population der Arten vorerst erhalten. Der Zoo blickt auf eine 56-jährige Geschichte zurück. Im Jahr 1969 hatte Hermann Ruhe das Gehege eingezäunt, um es in einen Raum für die Unterbringung von Wildtieren umzuwandeln, die er vom afrikanischen Kontinent mitbrachte und später an Zoos in anderen Teilen Europa verkaufte. Erst in den späten 1980er Jahren wurde er zum Zoo unter dem ebenfalls aus Deutschland stammenden Siegfried Mentz.