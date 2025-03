Geplanter Flughafen-Zug auf Mallorca soll näher am Ballermann verlaufen

Die konservative Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln ändert die Streckenführung des geplantes Zuges zum Flughafen und weiter nach Llucmajor. Jetzt ist nach offiziellen Angaben vom Montag der Bau eines zehn Kilometer langen Tunnels vorgesehen, der das Konservatorium von Palma mit dem Bahnhof Son Costa und von dort aus mit dem Viertel Son Güells verbinden soll.

Ob dieser Zug allerdings wirklich realisiert wird, ist mehr als fraglich. Die sozialistisch geführte Vorgängerreierung hatte eine Straßenbahn zwischen Palma und der Playa de Palma favorisiert, deren Finanzierung von der spanischen Zentralregierung schon festgelegt worden war. Doch mit dem Regierungswechsel im Jahr 2023 wurde dieses Vorhaben einkassiert. Sollte es jedoch bei der nächsten Wahl im Jahr 2027 wieder zu einem Machtwechsel kommen, werden die Karten wohl neu gemischt.

Zehn von 30 Kilometern unterirdisch

Doch momentan gilt der Plan für den Zug der konservativen Regierung: Von den 30 Kilometern der Strecke werden den am Montag vorgestellten veränderten Plänen zufolge fast zehn Kilometer unterirdisch verlaufen. Das Projekt sieht einen ersten 3,75 Kilometer langen Tunnelabschnitt zwischen einem neu zu konstruierenden Bahnhof im Bereich des Konservatoriums und Son Güells vor, wo die Strecke auf einer Länge von 4,5 Kilometern an die Oberfläche kommt, bevor sie auf einem neuen Abschnitt zwischen dem Gebiet von Mercapalma und dem Gewerbepark Son Oms wieder unterirdisch verläuft, den Flughafen passiert und dann oberirdisch nach Llucmajor weiterführt.

Die Linie Palma-Flughafen-Llucmajor wird mehrere Stadtteile Palmas und andere Orte entlang der Strecke bedienen, wobei folgende Haltestellen vorgesehen sind: Miquel Dolç, Son Güells, Krankenhaus Son Llàtzer, Coll d'en Rabassa, Flughafen, Industriegebiet Son Oms, La Porciúncula, Bellavista - Ses Cadenes, S'Arenal, Industriegebiet Son Noguera und Llucmajor. Die geplante Strecke wurde jetzt um 2,5 Kilometer verlängert, um neuere Stadtgebiete von Palma enger an die Linie anzubinden.

In nur zwölf Minuten zum Airport

Vorgesehen ist, dass der Flughafen in zwölf Minuten und Llucmajor in 31 Minuten erreicht werden kann. Das Budget für die Arbeiten beträgt 811 Millionen Euro, mehr als 100 Millionen Euro mehr als das ursprüngliche Projekt. Der Stadtrat für Wohnungsbau, José Luis Mateo, versicherte, dass man sich um die Unterzeichnung eines Eisenbahnabkommens bemüht, um die Finanzierung zu erhalten. Aufgrund der Komplexität des Projekts soll die Strecke erst im Jahr 2032 eingeweiht werden.

Im ersten unterirdischen Abschnitt soll die neue Strecke tiefer als geplant in das städtische Gefüge eindringen, so dass sie Gebiete mit höherer Bevölkerungsdichte wie die Viertel Pere Garau und Son Gotleu, erreichen kann.

Der Abschnitt im Bereich des Krankenhauses Son Llàtzer wurde ebenfalls geändert, um den Bahnhof und die Anlage im Hinblick auf künftige Entwicklungen in diesem Gebiet, wie z. B. ein künftiges Messegelände von Palma oder eine weiterführende Schule, besser zu integrieren. Eine weitere Änderung betrifft das Gebiet Coll d'en Rabassa. Hier entsteht der Bahnhof näher als ursprünglich vorgesehen am Zentrum des Barrio.

Eine weitere Änderung betrifft die Annäherung der Strecke an die Playa de Palma mit einer neuen Station in La Porciúncula, die die ursprünglich im Viertel Es Pillarí geplante Station ersetzt. Im Stadtteil S'Arenal von Llucmajor wurden ebenfalls Anpassungen vorgenommen, um Bahnübergänge zu vermeiden und den neuen Bahnhof besser in die städtische Umgebung zu integrieren.