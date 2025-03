Meteorologen wagen erste Prognosen für die Osterwoche

Ostern steht vor der Tür, und für viele Urlauber und Einheimische stellt sich die Frage nach dem Wetter zwischen dem 11. und 20. April. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet sind die Aussichten für die Hauptfeiertage auf Mallorca aus klimatologischer Sicht vielversprechend.

Aber der Reihe nach: In der Woche vom 7. bis 13. April, so Miquel Gili, stellvertretender Sprecher der Wetterbehörde, müsse zunächst mit Regen gerechnet werden. "Es wird wieder eine Periode mit Niederschlägen geben", sagte er gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein oder mehrere Tiefdruckgebiete die Insel erreichten. Daher könnten am Freitag (11. April) oder Palmsonntag (13. April) Regenfällen über Mallorca niedergehen.

Für die eigentliche Karwoche vom 14. bis 20. April sähen die Prognosen hingegen deutlich besser aus, so Gili. Die meteorologischen Modelle sähen für diesen Zeitraum keine Niederschläge vor, sagte der Staats-Meteorologe. Zudem dürften die Temperaturen über dem für Ende April üblichen Durchschnitt liegen.

In der Woche nach Ostern (21. bis 27. April) stünden die Zeichen hingegen wieder auf Regen. Den aktuellen Modellen zufolge seien "normale Niederschlagsmengen" zu erwarten, bei leicht überdurchschnittlichen Temperaturen.

Die letzten Apriltage sowie der Beginn des Mai würden voraussichtlich trocken und wärmer als gewöhnlich verlaufen. Gili wies jedoch darauf hin, dass es sich um "langfristige Vorhersagen handelt, die laufend aktualisiert werden" und dass genauere Vorhersagen erst kurz vor den jeweiligen Zeiträumen zur Verfügung stünden.