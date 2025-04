Beifahrer eingeklemmt: Schwerer Unfall auf der Straße nach Formentor

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der kurvenreichen Formentor-Straße in Pollença auf Mallorca ist am Montagnachmittag der Beifahrer eines Lastwagens schwer verletzt worden. Nach Angaben der Guardia Civil ereignete sich der Vorfall gegen 14.45 Uhr auf Höhe Kilometer 5,550 nahe des beliebten Aussichtspunktes Es Colomer. Demnach kam der schwer beladene Lkw aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Berghang.

Mehrere Autofahrer, die den Unfall beobachteten, alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Der Beifahrer wurde bei dem heftigen Aufprall in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Mallorca mit speziellem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Der Fahrer des Renault Maxity blieb weitgehend unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Die Verletzten wurden vor Ort vom medizinischen Notfalldienst erstversorgt. Besonders problematisch gestaltete sich die Unfallsituation durch die Ladung des Lkw. Der Transporter hatte weiße Farbe geladen, die sich beim Aufprall über die gesamte Fahrbahn verteilte. Dies habe zu einer erheblichen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, geführt, teilte die Guardia Civil mit. Sie stellte Warnhinweise auf, um Radfahrer während ihrer Abfahrt auf die unerwartet rutschige Gefahrenlage hinzuweisen. Während der Bergung und des Abtransports des Unfallfahrzeugs regelt die Polizei den Verkehr und nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Die Landstraße war für den Verkehr teilweise gesperrt.