42-Jähriger auf Mallorca tödlich von Zug erfasst

Bei einem tragischen Vorfall im Bereich Son Ramonell bei Marratxí ist am Montagnachmittag ein 42-jähriger Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst. Ersten Ermittlungen der Behörden auf Mallorca zufolge soll es sich um einen Suizid handeln.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr auf der Bahnlinie 1 in Richtung Inca und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Zugverkehr musste in dem betroffenen Streckenabschnitt vorübergehend eingestellt werden, was Auswirkungen auf nachfolgende Züge hatte.

Nach Eingang des Notrufs durch den Lokführer eilten umgehend Einsatzkräfte der Guardia Civil aus Pont d'Inca sowie der örtlichen Polizei von Marratxí zum Unglücksort. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die zuständige Untersuchungskommission ordnete die Bergung des Leichnams an. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls aufgenommen.

Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Selbstmordgedanken haben, Hilfe benötigen oder depressiv sind, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet unter www.notfallseelsorge.de oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222. In akuten Fällen wählen Sie bitte 112. Auf Mallorca und den Nachbarinseln gibt es das "Teléfono de la Esperanza", das unter +34 971 46 11 12 erreichbar ist. Die Stellen sind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr besetzt.