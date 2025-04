Ist schon Badewetter auf Mallorca? So warm ist das Mittelmeer aktuell

Nach wochenlangem Regen hat sich die Wetterlage auf Mallorca endlich wieder stabilisiert und zeigt sich von ihrer schönen Seite. In diesen Tagen scheint meistens die Sonne und auch die Temperaturen erwachen aus dem Winterschlaf. Hier lesen Sie die ausführlichen Wetteraussichten für die erste Aprilwoche. Während Urlauber schon in Sommerkleidern, Shorts und T-Shirts durch die Straßen schlendern, tragen die meisten Einheimischen und Residenten allerdings noch Pullover und lange Hosen.

Am Montagnachmittag sind vielerorts auf der Insel über 20 Grad gemessen worden, teilte der staatliche Wetterdienst Aemet mit. 24 Grad warm ist es unter anderem in Santa María, Son Servera sowie am Flughafen von Palma de Mallorca gewesen. 23 Grad sind in Manacor, Calvià, Pollença und Llucmajor gemessen worden. Spitzenreiter ist Sant Joan de Labritja auf Ibiza mit 25,8 Grad gewesen.

So warm ist das Wasser aktuell

Ist T-Shirt-Wetter aber auch gleich Badewetter? Kann man denn im Meer vor Mallorca schon schwimmen oder baden gehen? Ein Blick auf die aktuellen Wassertemperaturen im Balearen-Meer zeigt am Dienstagmorgen folgende Werte: 15,8 Grad sind es vor Andratx im Westen der Insel und auch im Norden vor Pollença. Etwas wärmere 16,1 Grad wurden vor der Insel Dragonera gemessen. Im Vergleich zu den Lufttemperaturen sind diese Werte noch verhältnismäßig kühl. Erfahrungsgemäß dauert es länger, bis das Wasser im Mittelmeer sich erwärmt.

Davon lassen sich viele Badegäste aber nicht abhalten. Sowohl Einheimische als auch Urlauber springen in diesen Tagen schon ins Wasser und kühlen sich nach dem Sonnenbaden ab, oder schwimmen ihre Runden. Auch viele Strandbars, die sogenannten Chiringuitos, haben schon geöffnet, unter anderem an der Playa de Palma oder in Cala Major. Allerdings haben die Rettungsschwimmer auf Mallorca noch nicht ihren Dienst aufgenommen, in der Regel beginnen sie Anfang Mai mit ihrer Arbeit an den Stränden und Buchten der Insel.