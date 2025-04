Wind weht Sand en masse in Keller und Läden: Ballermann-Anwohner zunehmend entsetzt über Mauerabriss

Die Anwohner der Playa de Palma auf Mallorca echauffieren sich zunehmend über den Abriss von Teilen der Begrenzungsmauer zwischen dem Strand und der Uferpromenade. Besonders am vergangenen Wochenende sei angesichts starker Winde extrem viel Sand in die Straßen geweht worden, teilte die Vereinigung "Asociación de Vecinos del Arenal y Platja de Palma" mit. Der Sand fliege in Keller und Läden, bemängelte deren Chef Francisco Nogales.

Die Mauer musste weichen, weil weiterhin Arbeiten am Drainagesystem durchgeführt werden. Sobald diese beendet sind, soll eine neue Mauer errichtet werden. Nogales bezeichnete die Konstruktion als elementar wichtig für das allgemeine Wohlbefinden der Anwohner. Es gebe zudem keinen Platz, sich hinzusetzen.

Balearen-Uni: Mauer hat ihre Logik

Auch die Balearen-Universität äußerte sich zum Mauerstreit an der Playa de Palma: Die Konstruktion hab ihre Logik. werde sie nicht bald wieder aufgebaut, würden sich auch Entwässerungsrinnen und Wasserrohre mit Sand füllen. Auch unter Deutschen sorgt der Mauerabriss für Verwunderung oder/und gedrückte Stimmung. Ballermann-Stars und -Touristen äußerten sich wiederholt betrübt darüber. Allgemein bekannt ist, dass Exzesstouristen am "Balneario 6" die Mauer gern nutzen, um dort ihre Alkoholgelage zu feiern.