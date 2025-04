Palma-Fahrräder auch für Touris: Hier entstehen an der Playa neue Leihstationen

Der öffentliche Fahrradverleih in Palma de Mallorca, genannt BiciPalma, wird in den kommenden zwei Jahren erheblich ausgebaut. Bis 2026 sollen 18 neue Stationen entlang des Paseo Marítimo und der Playa de Palma entstehen. Gleichzeitig wird die Flotte um 170 neue E-Bikes erweitert. Dies gaben der Stadtrat für Mobilität, Antonio Deudero, und die Geschäftsführerin der städtischen Parkraumgesellschaft SMAP, Lydia Pérez, am Montag bekannt. Ziel sei es, die Nutzung des Verleihsystems weiter zu steigern und die Radinfrastruktur der Stadt attraktiver zu gestalten.

Ausbau entlang der Küste

Fünf neue Stationen entstehen am Paseo Marítimo und sollen das Netz bis zum Hafen erweitern. Geplant sind Standorte an der Estación Marítima, dem Auditòrium, dem Parque de los Patos sowie am Llotja-Moll. Noch umfangreicher fällt der Ausbau an der Playa de Palma aus: 13 neue Haltestellen sollen die Erreichbarkeit der beliebten Tourismuszone verbessern. Damit setzt die Stadt auf eine nachhaltige Ergänzung zum motorisierten Verkehr in den stark frequentierten Küstenbereichen.

Die Kosten für die Erweiterung belaufen sich auf rund 800.000 Euro, was dem Budget der dritten Ausbauphase entspricht. Derzeit werden bereits 16 neue Stationen in Palma errichtet, hinzu kommen neun weitere Haltepunkte auf dem Weg zur Universität der Balearen (UIB). Nach Abschluss der aktuellen Pläne wird BiciPalma über 129 Stationen und 1250 Fahrräder verfügen, von denen fast die Hälfte elektrisch betrieben wird.

Steigende Nutzerzahlen, aber Luft nach oben

Der Fahrradverleih zählt derzeit 33.758 registrierte Kunden, jedoch nur 13.978 aktive Nutzer mit einer gültigen Dauerkarte. Die Zahl liegt rund .000 unter den Erwartungen der Stadtverwaltung. Allerdings sei dies laut Deudero auf eine Änderung der Zählweise zurückzuführen. Seit Januar steht der Service nicht mehr nur Einwohnern Palmas, sondern allen Nutzern offen. Pro Monat verzeichnet BiciPalma etwa 750 Neuanmeldungen und 105.000 Fahrten – im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1,26 Millionen Fahrten registriert.

Die Handhabung der Fahrräder erfolgt über die BiciPalma-App, mit der Nutzer die Räder per QR-Code entsperren. Die erste halbe Stunde jeder Fahrt ist kostenlos. Danach werden für jede angefangene halbe Stunde bis zu zwei Stunden 50 Cent berechnet, ab der dritten Stunde kostet jede weitere angefangene Stunde drei Euro. Mit der geplanten Erweiterung will die Stadt das Angebot weiter verbessern und BiciPalma als Alternative zum motorisierten Verkehr in Palma fest etablieren.