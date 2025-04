Trotz 30 neuer Kameras: Illegale Auto- und Motorradrennen im Gebirge immer schlimmer

Die Anwohner der Straße Ma-10 im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca haben sich über eine Intensivierung der illegalen Motorrad- und Autorennen beschwert. Eigentlich hatte die Polizei in den kurvenreichen Straßen Überwachungskameras aufgestellt, um der Lage Herr zu werden. Das schreckt die Temposünder aber offenbar nicht ab. Statt langer Strecken fahren sie jetzt lieber kurze Abschnitte, an denen keine Kameras stehen – dies allerdings mit viel Lärm, hoher Geschwindigkeit und oft stundenlang in beiden Richtungen.

Seit Jahren beschweren sich die Anlieger zwischen Sóller und dem Monnàber-Tunnel über den Lärm, den die „Rennfahrer" mit ihren Motoren verursachen. Die Lebensqualität der Bürger sei dort stark eingeschränkt, bei dem Krach könne niemand auch nur eine Nacht durchschlafen. "Die Polizei kommt nicht" „Es ist ja nicht nur der unerträgliche Radau, der uns stört", berichtet der Augenzeuge. „Unsere Straßen sind unsicher geworden. Die Rabauken überholen rücksichtslos andere Autos und sorgen für Verkehrschaos." Und was ist mit der Polizei? „Das ist denen doch egal. Wer anruft, wird informiert, dass sich die Ordnungshüter gerade um wichtigere Angelegenheiten kümmern müssen. Das Einzige, was die Fahrer von ihren Fahrzeugen fernhält, ist ab und an der Regen." Die Landstraße Ma-10 in der Serra de Tramuntana gilt als eine der schönsten, aber auch eine der gefährlichsten Straßen der Insel. Sie verläuft quer durch das gesamte Gebirge von Andratx im Westen bis Port de Pollença im Nordosten. Auf der häufig engen Trasse muss jederzeit mit Gegenverkehr gerechnet werden. Steile, kantige Bergabhänge sorgen für spektakuläre Ausblicke. Allerdings müssen die Autofahrer gut darauf achten, nicht von der Straße abzukommen.