Kurioser Parkzoff in Palma: Mann zerdeppert Auto mit Golfschläger

Ihm gefiel es nicht, dass sein hochwertiges Auto auf Mallorca angefahren wurde – und er reagierte auf die denkbar schlechteste Weise. Die Nationalpolizei hat in Palma einen Mann argentinischer Staatsangehörigkeit verhaftet, dem Sachbeschädigung vorgeworfen wird. Er hatte mit einem Golfschläger auf das Fahrzeug einer Autofahrerin eingeschlagen, die er beim Einparken gegen seinen Wagen stoßen sah.

Die Vorfälle liegen nach Angaben der Justiz vom Montag bereits Wochen zurück. Der Verdächtige, der den Beamten gegenüber den Vorfall zugab und sich sehr reumütig zeigte, parkte sein Auto in der Straße Jaume Balmes im Stadtviertel Els Hostalets in Palma. So weit, so normal. Was dann kam, war nicht so normal. Als er aus seinem Auto ausstieg, sah er in der Ferne eine Frau, die versuchte, einzuparken und das Auto des Mannes, das einen Wert von etwa 40.000 Euro hatte, anfuhr.

Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt

Einige Minuten später kehrte sie zum Tatort zurück, öffnete den Kofferraum und holte einen Golfschläger heraus. Dann begann er, auf das Auto zu schlagen, das sein Auto angefahren hatte. Das schockierende Bild wurde von Zeugen beobachtet.

Als die Besitzerin des Wagens erfuhr, was geschehen war, erstattete sie Anzeige. Der Schaden an ihrem Auto wurde auf fast 1000 Euro geschätzt. Die Nationale Polizei leitete eine Untersuchung ein, und einige Tage später wurde der Mann verhaftet.