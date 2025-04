Hausbesetzungen auf Mallorca: Neue" Express-Regel" für Zwangsräumung tritt in Kraft

Zwei Guardia Civil-Beamten bei einer Zwangsräumung in Felanitx (Archiv). | ARCHIVO

Illegale Hausbesetzungen auf Mallorca und in ganz Spanien können künftig schneller beendet werden. Am Donnerstag (3. April) tritt eine Gesetzesnovelle in Kraft, die Zwangsräumungen von besetzten Wohn- und Gewerbeimmobilien innerhalb von rund 15 Tagen ermöglichen soll. Bisher konnten solche Verfahren etliche Jahre dauern. Der balearische Abgeordnete der konservativen Volkspartei (PP), José Vicente Marí, erklärte, dass die Neuregelung auf eine Initiative der baskischen PNV zurückgeht und das Strafprozessgesetz entsprechend ändert.