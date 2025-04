Entspannt an den Strand: Mehr Überlandbusse auf Mallorca starten in den Sommerfahrplan

Der neue Sommerfahrplan der Überlandbusse auf Mallorca ist da: Seit Dienstag, 1. April, werden bestehende Verbindungen verstärkt und die sieben Linien der Hochsaison starten. Außerdem ist nun das gesamte Angebot der Aerotib-Verbindungen in Betrieb, die den Flughafen von Mallorca mit verschiedenen Gemeinden auf der Insel verbinden. Das Ziel der Umstellung ist es, das Angebot an die Nachfrage anzupassen und auf den Anstieg der Fahrgäste zu reagieren, der 2024 bei 20 Prozent lag.

Im Tramuntana-Gebirge nahmen die Buslinien 231 Port de Sóller - Alcúdia und 131, die Banyalbufar und Estellencs mit Andratx und dem Küstengebiet von Calvià verbindet, den Betrieb wieder auf. An der Ostküste werden die Linien von Cala Rajada, die Sa Font de Sa Cala (423) und Porto Cristo (424) bedienen, und an der Südküste die Linie Cala Pi - Palma (505) in Betrieb genommen. Die Linien von Cala Rajada nach Cala Mesquida (422), Cala Bona (425), Cala Mendia (427), Cala d'Or (428) und Cala Mondragó (521) werden voraussichtlich Mitte April und Anfang Mai wieder in Betrieb genommen.

Häufiger an die Ostküste

Die Linie 401, die die Ostküste mit Manacor, Vilafranca, Montuïri, Algaida und Palma verbindet, nimmt ihren Sommerfahrplan wieder auf und setzt in diesem Jahr ein zusätzliches Fahrzeug ein, wodurch mehr Fahrten möglich sind. Auf diese Weise wird die Frequenz in den Spitzenzeiten auf 25 Minuten reduziert.

Im Norden von Mallorca sind die Linien 324 Can Picafort - Alcúdia und 325 Alcúdia - Cala Rajada bereits in Betrieb. Die Linie 315, die Sa Pobla mit der Bucht von Alcúdia verbindet, wurde dieses Jahr früher als letztes Jahr in Betrieb genommen und ist seit dem 1. März in Betrieb. Es ist geplant, den Service in der Bucht von Alcúdia weiter zu verstärken, indem ab Mai die Linien 323 Alcúdia - Alcanada und 334 Alcúdia - Formentor in Betrieb genommen werden, wobei letztere ab dem 1. Juni bis zum Leuchtturm von Formentor verlängert werden soll.

Außerdem wurde im Norden das Angebot der Linie 302 Can Picafort - Palma mit dem neuen Sommerfahrplan erhöht, der im Vergleich zum Vorjahr zwei neue Abfahrten in den frühen Morgenstunden und eine neue Abfahrt ab Palma vorsieht. Somit gibt es zwischen 5:39 Uhr und 8:00 Uhr sechs Abfahrten von Inca und zwei von Palma in Richtung Can Picafort. Ab April wird diese Linie zu den Hauptverkehrszeiten im 20-Minuten-Takt fahren und von 5.39 Uhr ab Inca bis 0.05 Uhr ab Can Picafort verkehren, um die Mobilität der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättengewerbe in den frühen und späten Morgenstunden zu erleichtern.

In der Bucht von Pollença wurde das Angebot der Linie 301 Port de Pollença - Palma im Vergleich zum letztjährigen Fahrplan um drei Strecken in Richtung Palma und vier in Richtung Port de Pollença erweitert. Darüber hinaus werden die beiden frühmorgendlichen Verbindungen, die im Winter nur von Montag bis Freitag verkehren, nun die ganze Woche über angeboten. Die Linie 321, die von Cala Sant Vicenç aus fährt, und die Linie 322, die Pollença mit Port d'Alcúdia verbindet, übernehmen die Fahrpläne der letzten Saison und verstärken sie durch neue Verbindungen.

Schneller in den Osten der Insel

Ab Juni werden die neuen Expresslinien Cala Rajada - Palma und Cala d'Or - Palma in Betrieb genommen, die den Nutzern dieser Orte halbdirekte Verbindungen bieten. Diese neuen Linien werden es ermöglichen, die derzeitige Fahrzeit nach Palma zu verkürzen, da kein Umsteigen zwischen den Linien erforderlich ist. In diesem Jahr werden die beiden Linien im Juni in Betrieb genommen, aber ab dem nächsten Jahr werden sie von April bis Oktober verkehren.

Zu guter letzt wurde am 1. April die Verbindung zwischen Campos und dem Flughafen wieder aufgenommen. Auch die A-11, die die wichtigsten Küstenorte von Calvià mit dem Flughafen verbindet, hat ihre Strecke mit drei neuen Haltestellen und mehr Verbindungen erweitert.