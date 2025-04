Illegales Asien-Flair auf drei Rädern bringt Palmas Bürgermeister auf die Palme

Was sich in Südostasien großer Beliebtheit erfreut, ist Palmas Bürgermeister Jaime Martínez ein Dorn im Auge: TukTuks, die Urlauber auf drei Rädern durch die Mallorca-Metropole kutschieren.

Die Stadtverwaltung will nun entschieden gegen diese exotischen Fahrzeuge vorgehen, die in den vergangenen Tagen vermehrt im Stadtgebiet gesichtet wurden. Martínez habe "maximale Härte" gegen den illegalen Personentransport angekündigt, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Der Grund: Die Kommune habe keinerlei Genehmigungen für diese Tätigkeit erteilt. Den Betreibern der motorisierten Rikschas drohe nun ein Bußgeld zwischen 1000 und 6000 Euro.

Die örtliche Polizei will am Dienstagmorgen erstmals ein solches Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen haben. Den Behörden zufolge sei das Vehikel mit Fahrgästen unterwegs gewesen und habe keine gültige Lizenz vorweisen können. In einer Pressemitteilung erinnerte die Stadtverwaltung daran, dass für den Personentransport auf den Straßen Palmas eine städtische Genehmigung erforderlich sei. Bei Verstößen handle es sich um eine "sehr schwere Ordnungswidrigkeit", bei Wiederholungsfällen würden die Bußgelder entsprechend erhöht.

"Die Einhaltung der Vorschriften ist wesentlich, um eine sichere Mobilität für alle Einwohner und Besucher Palmas zu gewährleisten", sagte Martínez. "Wir werden mit der notwendigen Entschlossenheit handeln, um diese nicht genehmigte Tätigkeit zu unterbinden." Zudem sei nicht vorgesehen, TukTuks künftig eine Genehmigung zum Personentransport zu erteilen. "In unserem Mobilitätsplan ist diese Art der Beförderung nicht vorgesehen", so Martínez.

Im Internet bieten mehrere Unternehmen private TukTuk-Touren durch Palma an, oft mit mehrsprachigen Stadtführern. Die Preise liegen zwischen 25 und 60 Euro pro Person, wobei die Routen hauptsächlich entlang der Küstenpromenade und zum Castell de Bellver führen.