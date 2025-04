Filmreifer Banküberfall auf Mallorca: Schwarzgekleideter Messermann sorgt für Angst und Schrecken

Nationalpolizisten im Einsatz in Palma (Archivfoto). | Ultima Hora

In Palma de Mallorca hat am Dienstag ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Banküberfall verübt. Der Kriminelle war in der Bonaire-Straße unterwegs und hatte das Geldinstitut längere zeit beobachtet, bevor er nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit Handschuhen bewehrt hineinging, sich eine Strumpfmaske überzog und die Mitarbeiter bedrohte.