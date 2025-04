Kurze Schönwetter-Pause: So lange bleiben die dunklen Wolken am Himmel über Mallorca

Nach einem ungewöhnlich regnerischen März ist es auf Mallorca gerade erst frühlingshaft geworden. Die vergangenen Tage waren von viel Sonnenschein und milden Temperaturen geprägt. Doch am Mittwochmorgen ist der Tag auf der Insel sehr bewölkt gestartet, über den Tag verteilt soll es auch Schauer geben. Das hat der staatliche Wetterdienst Aemet bekanntgegeben.

Auch am Mittwochnachmittag soll der Himmel weitestgehend bedeckt bleiben. Ebenfalls ist es am Mittwoch ein wenig kühler geworden, die Toptemperaturen des Tages sind mit 17 bis 21 Grad beziffert. Dazu weht ein leichter bis mäßiger Wind aus Ost und Südost.

#Miércoles 2. Cielo nuboso con precipitaciones ocasionales y dispersas, en general débiles, tendiendo a lo largo de la tarde a predominar el cielo poco nuboso.

Tmín 7-14ºC y Tmáx 17-21ºC.

Viento entre flojo y moderado del este y sureste.https://t.co/RyQV4jfoHP pic.twitter.com/CnTgGttsKZ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) April 1, 2025

Die gute Nachricht kommt aber gleich hinterher: Die Schönwetter-Pause wird auf Mallorca nicht lange dauern. Zwar kann auch der Donnerstag stellenweise mit einer dichteren Bewölkung losgehen, aber die Sonne wird sich im Laufe des Tages häufiger durchsetzen können. Nur im Osten fallen die Wolken ein wenig dichter aus.

Bis 24 Grad stehen an

Dazu wird es in den kommenden Tagen sogar noch ein wenig wärmer auf der Insel. Am Donnerstag sind 23 Grad in Palma de Mallorca angekündigt, etwas frischer mit 19 Grad wird es in Capdepera. 21 Grad sind für den Süden in Campos angesagt sowie 22 Grad in Andratx. Am Freitag sind sogar bis 24 Grad möglich, vor allem im Südwesten der Insel. Wer sich im Balearen-Meer abkühlen möchte, findet hier die aktuellen Wassertemperaturen.

Das Wochenende soll trocken bleiben und einen Mix aus Sonne und Wolken mit sich bringen, so lauten die aktuellen Wettervorhersagen von Aemet. Es wird ein wenig kühler werden, dennoch liegen die Höchstwerte um 20 Grad.