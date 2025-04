Schuften für schöne Nägel: Arbeiterinnen in Nagelstudios auf Mallorca ausgebeutet

Eine kriminelle Organisation soll vietnamesische Frauen in Nagelstudios in Palma de Mallorca ausgebeutet haben. Die Arbeitszeiten der Arbeiterinnen lagen weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Werten. Die Nationalpolizei der Balearen-Hauptstadt nahm in diesem Zusammenhang zwei Personen fest.

Nach Angaben von Personen, die mit dem Fall vertraut sind, führte die Nationalpolizei am zurückliegenden Montagmorgen drei Durchsuchungen in verschiedenen Stadtteilen von Palma durch. Die Aktionen war von einem Untersuchungsrichter in Palma angeordnet worden. Den verhafteten Männern wird Menschenhandel und die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Ausbeutung von Arbeitskräften vorgeworfen. Die Beamten haben auch in anderen Teilen Spaniens wie Madrid und Sevilla Verdächtige festgenommen.

Arbeiterinnen reisten zuerst von Vietnam nach Mitteleuropa

Den erwähnten Quellen zufolge befand sich das Zentrum der Aktivitäten der Mitglieder des Netzwerks in Ungarn. Die Arbeiterinnen reisten von Vietnam aus dorthin, sobald sie in dem mitteleuropäischen Land waren, wurden sie von den Verantwortlichen an verschiedene Bestimmungsorte, darunter Palma und andere Teile Spaniens, geschickt, um als Arbeitskräfte ausgebeutet zu werden.

