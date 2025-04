Spione am Himmel: Kameradrohnen beunruhigen Hausbesitzer auf Mallorca

Die Bewohner der Wohnsiedllung Sa Coma im Gemeindegebiet Bunyola auf Mallorca schlagen erneut Alarm: Immer wieder tauchen Drohnen über ihren Häusern auf, bleiben einige Sekunden in der Luft stehen und verschwinden dann wieder. Die Anwohner vermuten, dass sie ausspioniert werden. Besonders besorgt macht sie, dass diese Vorfälle nicht zum ersten Mal passieren – bereits im Januar gab es ähnliche Meldungen.

Überwachung aus der Luft?

Ein Anwohner informierte die Polizei, nachdem eine Drohne am Dienstag (1.4.) in der Nähe des Krankenhauses Joan March beobachtet wurde. "Sie hielt über jedem Grundstück an, als würde sie Fotos machen", berichtet er. Die Polizei wurde eingeschaltet, um den Piloten oder Eigentümer des Geräts zu ermitteln.

Die ungewöhnliche Aktivität der Drohnen gibt Anlass zu Spekulationen. Einige Anwohner befürchten, dass Einbrecher sie nutzen, um Häuser auszuspionieren und zu prüfen, ob jemand zu Hause ist. Die Ungewissheit über die Herkunft der Fluggeräte verstärkt die Beunruhigung in der Gegend.

Polizei ermittelt

Die Polizei von Bunyola nimmt die Vorfälle ernst und geht den Meldungen nach. Bereits in den vergangenen Monaten hatten Bewohner ähnliche Beobachtungen gemacht. Dass sich Drohnen gezielt Privatgrundstücken nähern, könnte eine neue Methode sein, um Informationen über potenzielle Einbruchsziele zu sammeln.

Noch gibt es keine Hinweise auf die Verantwortlichen oder deren Absichten. Doch für die Anwohner steht fest: Die Drohnen sorgen für ein wachsendes Unsicherheitsgefühl in Sa Coma.