Schock für Urlauber: See vor der Kathedrale plötzlich blutrot gefärbt

Am Mittwoch hat sich das Wasser in dem See vor der Kathedrale von Palma de Mallorca stellenweise blutrot gefärbt. Eine Wasserprobe soll jetzt Klarheit bringen. | Fernando Fernández

"Das ist Blut!", ist am Mittwoch vor der Kathedrale von Palma de Mallorca zu hören gewesen. Denn der See im Parc de la Mar hatte sich blutrot gefärbt. Urlauber und Einheimische waren von dem Phänomen gleichermaßen überrascht. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Viele Schaulustige fotografierten das gefärbte Wasser, das vor allem an den Rändern seine Farbe verändert hatte. Auch die Felsen und Steine waren teilweise von einem roten Film überzogen.