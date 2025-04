Streit im Hotel auf Mallorca: Urlauber bricht Partnerin per Kopfstoß die Nase

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen Mann festgenommen, der seiner Frau mit einem brutalen Kopfstoß die Nase gebrochen haben soll. Der Vorfall ereignete sich in den vergangenen Tagen in einem Hotel in Cala Millor, in dem das Paar Angaben der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung “Ultima Hora” zufolge eigentlich ein “romantisches Wochenende” verbringen wollte.

Dem 35-jährigen Algerier wird jetzt jedoch vorgeworfen, seine Freundin bei einem Wutanfall zunächst geschlagen und dann per Kopfstoß verletzt zu haben. Vorangegangen war dem Gewaltakt offenbar ein handfester Streit. Auslöser war offenbar, dass der Mann nicht damit einverstanden war, dass seine Partnerin dem Hotel-Personal Trinkgeld gibt. In der Folge habe der Mann seiner Frau vorgeworfen, er könne seinen Job verlieren, weil er mit ihr Hotelurlaub macht anstatt zu arbeiten. Im Rahmen des daraufhin beginnenden Zoffs, habe die Frau ihm ins Gesicht gespuckt, worauf die Dinge ihren Lauf nahmen. Das Opfer musste notärztlich behandelt und ins Krankenhaus gebracht werden. Polizei macht Angreifer in Palma ausfindig Zu diesem Zeitpunkt hatte der Angreifer das Hotel bereits fluchtartig verlassen und sich auf den Weg nach Palma gemacht, wo er allerdings von Beamten Guardia Civil ausfindig gemacht und gestellt werden konnte. Diese überzeugten ihn schließlich, sich der in diesem Fall ermittelnden Nationalpolizei zu stellen, was er dann auch tat. Jetzt wird ein Richter über den Fall entscheiden müssen. Cala Millor ist ein vor allem bei Deutschen beliebter Ferienort im Südosten von Mallorca. Er besticht durch einen langen Sandstrand und zahlreiche Bars und Restaurants an der Uferpromenaden. Kurios: Der Ort gehört verwaltungsrechtlich zu zwei Inselgemeinden. Eine Hälfte ist Teil von Sant Llorenç, während die andere zu Son Servera gehört.