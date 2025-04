Sommerflüge ab Mallorca: In diese vielen Städte kommen Sie!

Es ist immer wieder erstaunlich, wo man mit Beginn des Sommerflugplans überall per Flugzeug ab Palma direkt hinjetten kann. Die Ziele liegen selbstredend zu über 95 Prozent in Europa, doch auch nach Nordafrika oder Amerika kommt man – etwa mit Air Arabia nach Fes und mit Ryanair (dienstags, mittwochs, donnerstags) nach Marrakesch (mittwochs und samstags) oder mit United nach New York-Newark (viermal pro Woche).

Ryanair

Was europäische Ziele anbelangt, so bietet der irische Billigflieger eine große Bandbreite: Man kommt mit Beginn des Frühlings schnell auch zu unorthodoxen Orten vor allem in Nordost-, Mittel- und Südosteuropa. Neben der tschechischen Kapitale Prag (viermal pro Woche) geht es auch in die slowakische Hauptstadt Bratislava (dreimal pro Woche), nach Budapest (fünfmal), Krakau (fünfmal) und Bukarest (donnerstags und sonntags) sowie Sofia in Bulgarien (mittwochs und sonntgs). Die kuriosesten Orte, die man direkt erreichen kann, sind wohl die gemütliche Gemeinde Pardubice in Tschechien (dienstags, samstags) und Kaunas in Litauen (montags, freitags). Stark ist Ryanair auch in Italien vertreten, mit Flügen nach Pisa (montags, donnerstags), Verona (donnerstags, sonntags), Rom-Fiumicino (täglich), Mailand-Bergamo (täglich) oder Bologna (fünfmal/Woche). Hinzu kommen fünfmal pro Woche Verbindungen nach Porto.

Easyjet

Ein weiterer Billigflieger bietet von Mallorca aus ebenfalls interessante Ziele an: Mit Easyjet kommt man durchaus in Ecken, die Ryanair von Palma aus nicht anfliegt: Montags und freitags geht es etwa in die trubelige Sizilien-Kapitale Palermo, allerdings erst ab Juni. Auch Athen wird dann angesteuert. Ab April kommt man dreimal pro Woche in die Schotten-Metropole Edinburgh, viermal ins mondäne Nizza, montags und donnerstags nach Montpellier und täglich nach Genf. Hinzu kommt einmal pro Tag eine Verbindung von und nach Zürich.

Volotea

Besonders Frankreich beackert die spanische Airline Volotea von Mallorca aus: Täglich wird ein Flug nach Bordeaux angeboten, was auch für die sehenswerte Stadt Nantes gilt. Dienstags und samstags geht es von der Insel nach Toulouse, mittwochs jettet man in die Europa-Metropole Straßburg, montags und mittwochs in das Seebad Deauville. In Spanien werden zwei Ziele angesteuert, die andere Fluggesellschaften nicht anbieten: Montags und freitags ist es ab Juni möglich, direkt von der Insel in die malerische Universitätsstadt Salamanca zu kommen, mittwochs und samstags starten Jets nach San Sebastián, wo unter anderem die berühmte La-Concha-Playa zum Verweilen einlädt.

Vueling

Emblematische iberische Ziele kann man auch mit der Billig-airline Vueling erreichen, etwa das Flamenco-Dorado Granada mit seinem mehr als überschaubaren Flughafen, oder Lissabon, wo der Fado-Gesang einem die Gehirnzellen aktiviert. Ebenfalls direkt von der Insel aus angeflogen werden Jérez in Andalusien, Bilbao im Baskenland, Alicante und Oviedo in Asturien sowie Zaragoza.

Norwegian

Nicht nach Spanien, sondern zu skandinavischen Zielen fliegt Norwegian von Mallorca: Nach Oslo geht es täglich, in die norwegische Hafenstadt Bergen gelangt man samstags. Als schräges Ziel müssen die Lofoten mit ihrem Airport Narvik ganz im Norden des Kontinents angesehen werden, wohin ein Flieger dienstags von Palma aus fliegt.

Wizz

Ungewöhnlich ist auch eine Stadt, die die Billig-Airline Wizz von der Insel aus ansteuert: Ab Mitte Juni kann man nach Cluj jetten, was früher zum österreichisch-ungarischen Imperium gehörte, Klausenburg hieß und nun rumänisch ist.

Eurowings

Bleibt noch der Big Player Eurowings. Neben den üblichen deutschen Zielen werden auch ungewöhnliche Orte in den DACH-Staaten angeflogen: Mittwochs und sonntags kommt man in die österreichische Stadt Linz, mittwochs und samstags nach Innsbruck und freitags und sonntags auf eine andere Luxusinsel, wo der Schampus in Strömen fließt, nämlich nach Sylt.