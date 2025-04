Tausende Teilnehmer erwartet: 37 Vereinigungen rufen zu Groß-Demo gegen Massifizierung in Palma auf

In nur wenigen Tagen haben sich bis zu 37 Organisationen von Mallorca und den Nachbarinseln einer Kundgebung angeschlossen, die am Samstag um 12 Uhr auf der Plaça d'Espanya in Palma beginnen wird. Es wird allgemein damit gerechnet, dass diese Demonstration der Auftakt weiterer Protestveranstaltungen gegen die Massifizierung ist. Offiziell ist lediglich die Wohnungsnot das Thema, auch in dutzenden anderen spanischen städten soll demonstriert werden.

Die Inselorganisationen, die zu der Demonstration aufrufen, sind die Vereinigung "Sindicat d'Habitatge de Palma", die Plattform "Mallorca No Es Ven", die "Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)", der GOB, "Menys Turisme Més Vida" und "Stop Desahucios Mallorca".

Erinnerung an Demonstration vom 25. Mai 2024 Die Plattform "Mallorca No Es Ven", deren Keimzelle die "Banc del Temps de Sencelles" ist, steht kurz davor, ihr erstjähriges Bestehen seit der schon legendären Demo vom 25. Mai letzten Jahres zu begehen, an der nach offiziellen Angaben mehr als 15.000 Menschen teilgenommen hatten. Javier Barbero, einer der Sprecher der Plattform, blickte gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima hora" auf den ersten Jahrestag der Demonstration zurück und beklagte, dass sich „die Situation in jeder Hinsicht verschlechtert hat. Maßnahmen zum Schutz der Mittelschicht sind nirgends zu finden, und Vorschläge gibt es nur auf Seiten des Bau- und Immobiliensektors. Die einzigen Vorschläge sind der Bau von mehr Wohnungen und die Freigabe von Grundstücken für Großgrundbesitzer und Spekulanten."