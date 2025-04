Verdorbene Ware mit Bleichmittel gereinigt: schlimmer Gammelfleisch-Skandal auf Mallorca

In Palma de Mallorca laufen derzeit Ermittlungen gegen mehrere Fleischhändler, denen vorgeworfen wird, verdorbenes Fleisch manipuliert und anschließend in den Handel gebracht zu haben. Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung bekanntgab, wurde ein entsprechendes Strafverfahren am vergangenen Donnerstag eingeleitet.

Ausgangspunkt der Ermittlungen ist ein Video, das von einem Zeugen aufgenommen wurde. Es zeigt einen Mitarbeiter, der Fleisch, dessen Haltbarkeitsdatum bereits 2023 abgelaufen war, mit Bleichmitteln behandelt. Ziel dieser Praxis war offenbar, den schlechten Zustand der Ware zu verschleiern und das Fleisch optisch wieder aufzufrischen. In dem Video ist zu sehen, wie der Mann routiniert Fleischstücke zerkleinert und im Spülbecken weiterverarbeitet. Ohne jede Scheu greift er dabei zu einer großen Flasche mit Bleichmittel, das er großzügig über das Fleisch gießt. Mit bloßen Händen reibt er die chemische Substanz in das bereits verwesende Gewebe ein – dunkle Stellen verschwinden, das Fleisch wirkt dadurch heller, sauberer und frischer. Doch damit nicht genug: Im Anschluss sollen Mitarbeitende des Betriebs die Chargennummern auf den Verpackungen verändert und neue Haltbarkeitsdaten aufgedruckt haben, um die Ware erneut verkaufen zu können. Zwar wurden die betroffenen Unternehmen bislang nicht namentlich genannt, doch stehen laut Behördenangaben drei Männer und zwei Frauen im Zentrum der Ermittlungen. Die Polizei und das Gesundheitsministerium beschlagnahmten bereits umfangreiches Beweismaterial, darunter rund 231 Kilogramm manipuliertes Fleisch. Den Beschuldigten wird ein schwerwiegender Verstoß gegen die öffentliche Gesundheit vorgeworfen – konkret die vorsätzliche Veränderung von Lebensmitteln durch den Einsatz abgelaufener und potenziell gesundheitsgefährdender Produkte.