Vor Groß-Demo: Immobilienbüros auf Mallorca von Unbekannten beschädigt

So sah ein Immobilienbüro am Freitag aus. POLITICA ABINI | Abini

Mehrere Immobilienbüros auf Mallorca sind am Freitag mutwillig beschädigt worden, einige davon wurden mit Graffiti beschmiert und mit der Aufschrift "schuldig" verunziert. Betroffen sind mehrere Büros vor allem in Calvià im Südwesten der Insel. In einer Erklärung verurteilte der balearische Verband der nationalen und internationalen Immobilienbranche (Abini) dies und wies darauf hin, dass diese Angriffe den Immobiliensektor fälschlicherweise beschuldigen, für den Wohnungsnotstand auf den Balearen verantwortlich zu sein.