Alles edler, alles stylischer: Diese beiden Hotels auf Mallorca wurden im Winter zu Wow-Herbergen umfunktioniert

In Santa Ponça im Südwesten von Mallorca zieht ein neues Wahrzeichen die Blicke auf sich: Ein mehr als 20 Meter hohes Wandgemälde schmückt die Fassade des frisch renovierten Hotels HM Isabela. Geschaffen wurde das Kunstwerk vom mallorquinischen Künstler Joan Aguiló, dessen Werke bereits an Fassaden in anderen Orten das urbane Bild der Insel prägen. Die Malerei ist Teil der umfassenden Modernisierung des ehemaligen Palmira Isabela, das nun mit vier Sternen statt drei klassifiziert ist.

Mehr Komfort und Nachhaltigkeit Die Renovierung brachte nicht nur eine optische Veränderung, sondern auch eine Erweiterung: Das Hotel verfügt jetzt über 182 statt bisher 156 Zimmer. Neben einem neuen Fitnessbereich und einem modernisierten Außenpool wurde das Hotel in Sachen Barrierefreiheit optimiert. Auch Nachhaltigkeit spielte bei der Neugestaltung eine Rolle – HM Hotels setzt verstärkt auf Energieeffizienz und umweltfreundliche Konzepte. Die Wiedereröffnung fand bereits am 1. April statt. Ähnliche Nachrichten Qualitätsoffensive im Hotelsektor: Mallorca verdoppelt Zahl der Top-Hotels Auch Iberostar setzt auf ein neues Konzept Neben dem HM Isabela hat sich auch das Iberostar Selection Es Trenc in Colònia de Sant Jordi für die kommende Saison herausgeputzt. Das Hotel, das vor kurzem wiedereröffnet hat, setzt auf eine naturnahe Gestaltung und nachhaltige Konzepte. Die Gäste erwartet ein modernes Design mit Blick aufs Mittelmeer, während das gastronomische Angebot verstärkt auf verantwortungsvollen Fischfang setzt. Zudem kommen KI-gestützte Technologien zum Einsatz, um den Energieverbrauch zu optimieren. Die Osterzeit markiert auf Mallorca traditionell den Auftakt zur touristischen Hochsaison. Viele Hotels nutzen den Winter für Renovierungen, um sich pünktlich zum Frühjahrsgeschäft in neuem Glanz zu präsentieren. In Santa Ponça und Colònia de Sant Jordi sind nun zwei weitere Beispiele hinzugekommen.