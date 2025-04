25 Grad und Schlammregen: So wird das Mallorca-Wetter am Wochenende

In diesen Tagen gleicht das Wetter auf Mallorca einer Überraschungstüte. Meistens scheint die Sonne, es gibt aber auch immer wieder viele Wolken und heftige Windböen. Am Freitagmorgen wird sich das Sturmtief Nuria noch bemerkbar machen, weshalb vor allem im Tramuntana-Gebirge auch noch eine Wetterwarnung galt. Diese ist mittlerweile aufgehoben worden.

Dazu ist es auf der Insel spürbar milder geworden. In der vergangenen Nacht ist Mallorca sogar knapp an einer tropischen Nacht vorbeigeschlittert: 20 Grad waren es in Port de Sóller, 18 Grad in Andratx und 17 Grad in Calvià. Am Freitag klettern die Temperaturen tagsüber auf 25 Grad, vor allem im Westen Mallorcas soll es warm werden, teilt der staatliche Wetterdienst Aemet auf X mit. Auch in Pollença und Sóller werden 25 Grad erwartet, in Llucmajor und Sa Pobla rund 24 Grad.

Dazu gibt es am Freitag einen Sonne-Wolken-Mix und stellenweise bleibt der Himmel über der Insel sehr diesig. Dafür verantwortlich ist Staub, der sich gerade in der Atmosphäre befindet. Allerdings sind an diesem Wochenende laut Aemet einige Schauer und Gewitter angekündigt. Sie werden den Nordafrika-Staub aus der Atmosphäre waschen und für klare Luft sorgen, allerdings kommt der Niederschlag dann in Form von Schlammregen herunter.

Wenn es am Wochenende regnet, werden die Niederschläge in Form von Schlamm- und Lehmregen herunterkommen. Foto: my

Erfahrungsgemäß sind danach Autos voller braun-rotem Lehm, auch auf Balkon- und Terrassenmöbel und Pflanzen hinterlässt der Lehmregen einen dreckigen Film. Nach derartigen Niederschlägen bilden sich auf Mallorca oft lange Schlangen vor Autowaschanlagen.

Schauer und Gewitter sind am Samstag für den Osten und Westen der Insel angekündigt. Auch am Sonntag kann es stellenweise nass werden. Dazu sind am Samstag um 22 Grad an Topwerten vorhergesagt, am Sonntag verhalten sich die Temperaturen ähnlich. Wer schon einen Sprung ins Mittelmeer wagen will: Aktuell liegen die Wassertemperaturen vor Andratx bei 16,5 Grad und 16,4 Grad vor Pollença.