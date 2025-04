Großeinsatz nach vermisster deutscher Frau auf Mallorca

Auf Mallorca haben Rettungskräfte am Freitagmorgen eine großangelegte Suchaktion nach einer 51-jährigen Frau gestartet. Die gebürtige Tschechin mit deutscher Staatsangehörigkeit wird seit dem Abend des 2. April in der Gegend von Cala Blava (Llucmajor) vermisst, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Nach Angaben der Guardia Civil habe der 59-jährige deutsche Ehemann der Vermissten Alarm geschlagen, als seine Frau nicht nach Hause zurückgekehrt sei. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin einen Kommandoposten in der Carrer Son Granada 28 in Cala Blava eingerichtet, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Freitagnachmittag.

An der Suchaktion seien verschiedene Spezialeinheiten beteiligt, darunter die Einheit für öffentliche Sicherheit (USECIC), die Berg- und Rettungsgruppe, die Hundestaffel sowie ein Hubschrauber. Auch die Feuerwehr, die Lokalpolizei von Llucmajor und Freiwillige des Zivilschutzes mit ihren Spürhunden Mica und Raixa würden an dem Einsatz teilnehmen, meldete die Zeitung. Der Hund Mica sei bereits bei den Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in der Türkei im Februar 2023 im Einsatz gewesen.

Die Vermisste mit dem Vornamen Sonja, die in der Cala Blava zuhause ist, wird als blond und von schlanker Statur beschrieben. Laut Aussage ihres Ehemannes, der sie zuletzt am 2. April gesehen hat, habe sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein weißes Oberteil und eine blaue Jeanshose getragen.

Die Suche nach der Frau dauert an. Die Behörden bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.