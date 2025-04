Vermisste Deutsche auf Mallorca wieder aufgetaucht

Zwei Tage nach ihrem Verschwinden in der Wohnsiedlung Cala Blava auf Mallorca ist die 51-jährige deutsche Inselresidentin Sonja R. am späten Freitagabend wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Wie der Zivilschutz von Llucmajor mitteilte, traf Raith gegen 23.15 Uhr in ihrem Domizil ein. Sie wurde anschließend von medizinischem Personal untersucht.

Die Nachricht vom Wiederauftauchen der Frau sorgte für Erleichterung bei den Einsatzkräften und Anwohnern. Seit dem frühen Freitagmorgen war eine großangelegte Suchaktion im Gange, an der sich zahlreiche Rettungskräfte und Freiwillige beteiligten. Der Zivilschutz dankte auf seinem Facebook-Kanal allen Beteiligten ausdrücklich für ihre Unterstützung.

Mit Mülltüte verschwunden Sonja R. war am vergangenen Mittwoch (2.4.) gegen 11 Uhr vormittags zuletzt gesehen worden, als sie ihr Haus in der Calle Ondategui verließ, um den Müll hinauszubringen. Seither fehlte von der Frau jede Spur. Ihr Ehemann meldete sie am Donnerstagmorgen als vermisst, nachdem sie über Nacht nicht zurückgekehrt war. Die Familie lebt gemeinsam mit dem Sohn Noah in einem zweistöckigen Einfamilienhaus in der Siedlung, die zur Gemeinde Llucmajor gehört. Ähnliche Nachrichten Großeinsatz wegen vermisster deutscher Frau auf Mallorca Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war R. mit weißer Kleidung und Jeans bekleidet. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein und richtete in der nahegelegenen Calle Son Granada eine Einsatzzentrale ein. Großaufgebot an Einsatzkräften Beteiligt an der Suche waren Einheiten der Guardia Civil, darunter die auf schwieriges Gelände spezialisierte GREIM, die Hundestaffel, ein Helikopter, sowie die Unterwasser-Spezialeinheit GEAS. Auch die Feuerwehr von Mallorca, die Ortspolizei von Llucmajor und Freiwillige des Zivilschutzes halfen bei der Suche, unterstützt von Spürhunden mit den Namen „Mica“ und „Raixa“. Die Einsatzkräfte durchkämmten sowohl die Umgebung des Wohnhauses als auch nahegelegene Küstenabschnitte mit Steilklippen. Ermittler befragten zudem Familienangehörige und prüften, ob gesundheitliche Ursachen hinter dem Verschwinden stecken könnten. Warum Sonja R. plötzlich verschwand und wohin sie gegangen war, ist bislang unklar. Die Behörden machten zunächst keine weiteren Angaben zu den Hintergründen. Die Untersuchungen zur Klärung des Falls dauern an.