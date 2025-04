Mit internationalem Haftbefehl in Deutschland gesucht: Mutmaßlicher Bankräuber auf Mallorca gefasst

Die Guardia Civil hat in Llucmajor auf Mallorca einen slowenischen Staatsbürger festgenommen, der verdächtigt wird, im Sommer 2024 eine Bank in Deutschland mit vorgehaltener Waffe überfallen und über 100.000 Euro erbeutet zu haben. Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl der deutschen Behörden vor. Die spanische Audiencia Nacional ordnete inzwischen Auslieferungshaft an.

Der Zugriff erfolgte am vergangenen Mittwoch (2.4.). Laut Ermittlerkreisen lebte der Gesuchte seit einiger Zeit mit seinem Partner unauffällig in Llucmajor und arbeitete als Spediteur. Trotz fehlender Vorstrafen konnte der Mann anhand von Ermittlungen und Aufnahmen aus Überwachungskameras als mutmaßlicher Täter identifiziert werden.

Überfall in deutscher Bank Der spektakuläre Überfall ereignete sich im Sommer 2024. Ein Mann hatte in einer deutschen Bankfiliale unter Waffengewalt über 100.000 Euro erzwungen und war anschließend geflüchtet. Die deutsche Polizei reagierte sofort und sicherte Hinweise am Tatort. Sichtungen von Überwachungsvideos führten die Ermittler schließlich auf die Spur des Mannes, der sich offenbar schon längere Zeit auf Mallorca aufhielt. Die Guardia Civil konnte seine Identität bestätigen und schlug am Mittwoch in Llucmajor zu. Nach der Festnahme wurde der Verdächtige am Donnerstag dem Obersten Gericht in Palma vorgeführt. Dort entschied ein Richter, ihn bis zu einer möglichen Auslieferung nach Deutschland in Untersuchungshaft zu nehmen.

Einspruch gegen Auslieferung Der festgenommene Slowene lehnt bislang eine freiwillige Auslieferung nach Deutschland ab. Dennoch gilt eine Überstellung als wahrscheinlich, da der internationale Haftbefehl aktiv ist und die Tat als schwerwiegend eingestuft wird. Die weiteren Schritte zur Auslieferung liegen nun bei der spanischen Justiz. Die Ermittlungen in Deutschland und Spanien laufen weiter. Ob der Mann mögliche Komplizen hatte oder weitere Straftaten begangen hat, ist derzeit noch unklar.